Mumbai: रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा, इंजन का हिस्सा काटकर निकालना पड़ा शव, 1.5 घंटे बाधित रही सेवा

इसी बीच, पश्चिम रेलवे के विरार और वैतरणा स्टेशनों के बीच भी ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा हुआ। गुरुवार को चेन्नई-अहमदाबाद एक्सप्रेस के सामने एक अज्ञात व्यक्ति के आने से यह दुर्घटना हुई। पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के कारण पश्चिमी रेलवे की डाउन लाइन पर यातायात लगभग एक घंटे तक बाधित रहा। जिस वजह से वेस्टर्न लाइन की लोकल और गुजरात की ओर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों का शेड्यूल बिगड़ गया।