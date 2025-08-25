राहुल गांधी सीरियल लायर हैं, महाराष्ट्र के नेताओं को सपना आया… वोट चोरी के आरोपों पर CM फडणवीस का कटाक्ष

एक दिन पहले सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे के 'वोट चोरी' वाले बयान पर भी पलटवार किया। नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...मैं वही कहना चाहता हूं कि वे बस खुद को दिलासा दे रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे वास्तव में जीत रहे थे। अपने कार्यकर्ताओं को बिखरने से बचाने के लिए वे अपनी हार के लिए साजिशों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं कि जब तक वे अपनी हार पर आत्मचिंतन नहीं करेंगे, वे कभी नहीं जीतेंगे। लोगों ने पीएम मोदी और मुझे चुना है। जब तक वे जनता का अपमान करते रहेंगे और झूठ बोलते रहेंगे, वे जीतकर नहीं आ सकते।