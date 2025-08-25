राहुल गांधी सीरियल लायर हैं, महाराष्ट्र के नेताओं को सपना आया… वोट चोरी के आरोपों पर CM फडणवीस का कटाक्ष

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र चुनाव में ‘वोट चोरी‘ के विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, “राहुल गांधी सीरियल लायर हैं। वह लगातार झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन झूठ की कोई नींव नहीं होती, वह ज्यादा समय तक टिकती नहीं है।”
मुंबई में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम फडणवीस ‘वोट चोरी’ को लेकर अपनी बात रखी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े दुख की बात है कि हमारे महाराष्ट्र के नेताओं कों भी यह सपना आ रहा है कि राहुल गांधी ही सही बोल रहे हैं। इसलिए उनके झूठ में अब इनका भी झूठ मिल रहा है। लेकिन, हमें यह समझना होगा कि झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती है। झूठ की किला ढह जाता है। जब तक यह लोग नहीं जानेंगे कि लोगों के बीच में जाकर उनका विश्वास जीतना और वोट पाना होता है, ये लोग अपने आप को बहला रहे है और रही बात झूठ बोलने की, तो इससे इन लोगों को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है।
इससे पहले शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने भी 'वोट चोरी' को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है। इसका सीधा जुड़ाव आम आदमी से है। अगर जनता का वोट चोरी हो जाएगा तो उनके मताधिकार का कोई मतलब नहीं रहेगा। सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के लिए वोट चोरी का मुद्दा नुकसानदेह है।
एक दिन पहले सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे के 'वोट चोरी' वाले बयान पर भी पलटवार किया। नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, दिल बहलाने के लिए खयाल अच्छा है, गालिब...मैं वही कहना चाहता हूं कि वे बस खुद को दिलासा दे रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे वास्तव में जीत रहे थे। अपने कार्यकर्ताओं को बिखरने से बचाने के लिए वे अपनी हार के लिए साजिशों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं कि जब तक वे अपनी हार पर आत्मचिंतन नहीं करेंगे, वे कभी नहीं जीतेंगे। लोगों ने पीएम मोदी और मुझे चुना है। जब तक वे जनता का अपमान करते रहेंगे और झूठ बोलते रहेंगे, वे जीतकर नहीं आ सकते।
सीएम फडणवीस का यह बयान उस समय आया है जब विपक्ष बिहार में एसआईआर (SIR) मामले को लेकर भाजपा सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी धांधली के आरोप लगा रहा है। वहीं, भाजपा नेता विपक्ष के आरोपों को निराधार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता सब समझती है और चुनाव में इसका जवाब देगी।