मुंबई

Marathwada Flood: राहुल गांधी का पसीजा दिल, सरकार से की ये मांग, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी दिया निर्देश

Rahul Gandhi on Maharashtra Flood : महाराष्ट्र के बीड, सोलापुर समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए है और आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 25, 2025

राहुल गांधी (Photo-IANS)

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई परिवार इस आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कई लोगों के मारे जाने की भी जानकारी है। इसको लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गहरी संवेदना जताई है और सरकार से राहत कार्यों में तेजी लाने की अपील की है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भारी बारिश के कारण जनहानि और बड़े पैमाने पर फसलों के नुकसान की खबर बेहद दुखद है। इस मुश्किल वक्त में मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित परिवारों के साथ हैं। सरकार और प्रशासन से अपील है कि राहत कार्यों में तेजी लाई जाए और फसलों की बर्बादी का आकलन करके किसानों की पूरी मदद की जाए।”

उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी अपील कि की वे प्रशासन का सहयोग करें और जरूरतमंदों लोगों की हरसंभव मदद करें।

दिवाली से पहले किसानों को सहायता देंगे- CM फडणवीस

इसी बीच राज्य सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने भी स्थिति का जायजा लेना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को लातूर जिले का दौरा किया और किसानों से बातचीत की। उन्होंने भारी बारिश से हुए नुकसान की प्रत्यक्ष जानकारी ली।

सीएम फडणवीस ने कहा कि सरकार मुआवजे के मानदंडों में ढील देगी। राज्य कैबिनेट ने 2,200 करोड़ रुपये से अधिक के राहत पैकेज को पहले ही मंजूरी दी है और आवश्यकता पड़ने पर और सहायता दी जाएगी।

वहीं, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठवाड़ा के धाराशिव जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को करमाला, रायमोहा और येवलवाड़ी जैसे प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बह चुके पुल और नष्ट हुई फसलों का मुआयना किया और किसानों से सीधे संवाद कर उनकी पीड़ा सुनी।

अजित पवार ने सोशल मीडिया पर लिखा, “सरकार किसानों और ग्रामीणों की मदद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गांव-गांव जाकर नुकसान का पंचनामा करें और तुरंत आर्थिक सहायता की कार्रवाई शुरू करें।” उन्होंने बीड जिले के खोकरमोहा गांव का भी दौरा किया और ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है।

इस बीच, एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वो महाराष्ट्र सरकार से बात करें। महाराष्ट्र में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक बड़े राहत पैकेज की मांग की है।

इस समय कम से कम आधा महाराष्ट्र बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से लाखों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। खेत पानी में डूब गए हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। प्रशासन ने नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है और प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा।

