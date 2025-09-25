Marathwada Flood: राहुल गांधी का पसीजा दिल, सरकार से की ये मांग, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी दिया निर्देश

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई परिवार इस आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कई लोगों के मारे जाने की भी जानकारी है। इसको लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गहरी संवेदना जताई है और सरकार से राहत कार्यों में तेजी लाने की अपील की है।