दिवाली और छठ के लिए 60 एसी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा; जानें रूट, समय और बुकिंग डिटेल्स

त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। दिवाली और छठ पर्व 2025 के दौरान 60 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें मुंबई और पुणे से चलेंगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा उत्तर भारत के यात्रियों को होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन विशेष ट्रेनों में आधुनिक एसी कोचों की संरचना होगी ताकि यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में आराम मिल सके।