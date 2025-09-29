Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

दिवाली और छठ के लिए 60 एसी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा; जानें रूट, समय और बुकिंग डिटेल्स

Diwali, Chhath Puja Special Trains: दिवाली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए इंडियन रेलवे 60 विशेष एसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Sep 29, 2025

Indian Railway Special Trains

त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। दिवाली और छठ पर्व 2025 के दौरान 60 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें मुंबई और पुणे से चलेंगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा उत्तर भारत के यात्रियों को होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन विशेष ट्रेनों में आधुनिक एसी कोचों की संरचना होगी ताकि यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में आराम मिल सके।

एलटीटी-मुजफ्फरपुर साप्ताहिक एसी विशेष (12 ट्रिप): यह एसी स्पेशल 7 अक्टूबर से 13 नवंबर तक यात्रियों के लिए चलाई जाएगी। मंगलवार को ट्रेन संख्या 01043 मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) से रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 6.30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। वापसी यात्रा में ट्रेन संख्या 01044 गुरुवार को सुबह 8.30 बजे मुजफ्फरपुर से शुरू होकर अगले दिन 22.50 बजे एलटीटी मुंबई पहुंचेगी।

ठहराव: ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, जलगाँव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल,  बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, उरई, गोविंदपुरी जं., फ़तेहपुर, सूबेदारगंज, मिर्ज़ापुर, पं.  दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र और हाजीपुर। इसमें एक फर्स्ट एसी, तीन एसी 2-टियर, 15 एसी 3-टियर, 1 पेंट्री कार और 2 जेनरेटर डिब्बे होंगे।

सीएसएमटी-आसनसोल साप्ताहिक एसी विशेष (12 ट्रिप): यह ट्रेन 6 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन संख्या 01145 मुंबई से सोमवार को 11.05 बजे छूटेगी और तीसरे दिन 05.30 बजे आसनसोल पहुंचेगी। वहीं, वापसी यात्रा में ट्रेन संख्या 01146 बुधवार रात 21.00 बजे से शुरू होकर शुक्रवार को 16.20 बजे सीएसएमटी मुंबई पहुंचेगी।

ठहराव: दादर, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, भुसावल, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, उरई, गोविंदपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज, पं. दीन दयाल उपाध्याय, भभुआ, सासाराम, देवरिया सदर, अनुग्रह नारायण रोड, गया, कोडरमा, हज़ारीबाग रोड, पारसनाथ, एनएससी बोस जे गोमो, धनबाद और कुल्टी। इसमें 20 एसी 3-टियर कोच और 2 जनरेटर कार डिब्बे होंगे। 

सीएसएमटी-करीमनगर साप्ताहिक एसी विशेष (12 ट्रिप): 11 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन संख्या 01021 शनिवार को 00.20 बजे सीएसएमटी मुंबई से रवाना होकर उसी दिन 16.00 बजे करीमनगर पहुंचेगी, और वापसी यात्रा में ट्रेन संख्या 01022 शनिवार शाम 17.30 बजे करीमनगर से छूटेगी और रविवार को 13.50 बजे मुंबई पहुंचेगी।

ठहराव: दादर, ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, मनमाड, नगरसोल, औरंगाबाद, जालना, परतूर, सेलु, परभणी, पूर्णा, हजूर साहिब नांदेड़, मुदखेड़, धर्माबाद, बसर, निज़ामाबाद, आर्मूर, मेटपल्ली और कोराटला। इसमें 20 एसी 3-टियर कोच और 2 जनरेटर कार डिब्बे होंगे।

पुणे-हजरत निज़ामुद्दीन द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एसी विशेष (24 ट्रिप): 6 अक्टूबर से 14 नवंबर तक सोमवार और गुरुवार को ट्रेन संख्या 01493 पुणे से 17.30 बजे रवाना होकर अगले दिन 20.00 बजे दिल्ली हजरत निज़ामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 01494 मंगलवार और शुक्रवार को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से 21.25 बजे चलेगी और अगले दिन 23.55 बजे पुणे पहुंचेगी।

ठहराव: लोनावला, कल्याण, भिवंडी रोड, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा जंक्शन, गोधरा (केवल 01494 के लिए), रतलाम, शामगढ़, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर जंक्शन, मथुरा। इसमें 16 एसी 3-टियर कोच और 2 जेनरेटर कार डिब्बे होंगे।

कब होगी टिकटों की बुकिंग?

विशेष ट्रेन 01145, 01021, 01043 और 01493 के लिए रिजर्वेशन शुरू हो चुका है। यात्री अपने टिकट सभी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट- www.irctc.co.in से बुक कर सकते हैं। रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों से त्योहारों के दौरान यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और भीड़भाड़ कम होगी।

खबर शेयर करें:

