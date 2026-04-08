Indian Railway: यूपी-बिहार जाने वाली 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े, देखें लिस्ट

गर्मी की छुट्टियों के कारण यात्रियों की भारी मांग और ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने विभिन्न गंतव्यों के बीच चलने वाली 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों को बढ़ा दिया है। इस विस्तार से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, इन ट्रेनों के परिचालन समय को जुलाई के अंत तक बढ़ा दिया गया है।