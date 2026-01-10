राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री फडणवीस को ही बता दिया बाहरी, शिंदे भड़के, पूछा- नागपुर महाराष्ट्र में नहीं है क्या

मुख्यमंत्री फडणवीस को नागपुर का बताने पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी ठाकरे भाइयों को आड़े हाथों लिया। शिंदे ने तंज कसते हुए पूछा, "क्या नागपुर महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है? शायद वे भूल गए हैं कि फडणवीस पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यह बात उनको याद रखनी चाहिए और फिर बोलना चाहिए।" शिंदे ने आगे कहा कि महायुति सरकार ने उन सभी 'स्पीड ब्रेकर्स' को हटा दिया है जो पिछली उद्धव ठाकरे की सरकार (महाविकास अघाड़ी) ने विकास कार्यों के रास्ते में लगाए थे।