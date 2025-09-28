‘राज ठाकरे की हत्या की साजिश रची गई थी’, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का सनसनीखेज खुलासा

शर्मा ने बताया, “हमें वरिष्ठ अधिकारियों ने सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी हालत में लापरवाही न हो। उस समय कमिश्नर आर.एस. शर्मा और जॉइंट कमिश्नर सत्यपाल सिंह थे। उन्होंने हमें ध्यान रखने और किसी पुलिस वाले को कुछ न होने देने के निर्देश दिए थे। हम बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर पहुंचे थे। कार्रवाई के दौरान मेरी और मेरे सहकर्मी के जैकेट पर एके-47 की दो गोलियां भी लगीं। दोपहर करीब 12 बजे हमने उन आतंकियों पर कार्रवाई की। वे मातोश्री जा रहे थे। उस वक्त मुझे उद्धव ठाकरे ने चाय पर बुलाया था।“