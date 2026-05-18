NEET पेपर लीक में महा-खुलासा: RCC कोचिंग के मालिक शिवराज मोटेगांवकर गिरफ्तार, असली पेपर से मैच हुए मॉक टेस्ट के सवाल

शिवराज मोटेगांवकर और उनके आरसीसी (RCC) इंस्टीट्यूट पर सीबीआई का शक तब यकीन में बदल गया, जब एजेंसी को एक बेहद गंभीर शिकायत मिली। शिकायत के अनुसार, आरसीसी कोचिंग द्वारा नीट परीक्षा से पहले लिए गए मॉक टेस्ट पेपर के कई सवाल नीट 2026 के असली प्रश्नपत्र से हूबहू (मिलते-जुलते) पाए गए थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इस काले खेल की पोल खोल दी है। इस वीडियो में आरसीसी के मालिक शिवराज मोटेगांवकर खुद अपनी कोचिंग के छात्रों से पूछते नजर आ रहे हैं कि "मॉक टेस्ट के कितने सवाल असली परीक्षा में आए?" इस पर छात्र बेहद खुशी-खुशी सकारात्मक जवाब दे रहे हैं। सीबीआई इस वीडियो को एक पुख्ता सबूत के तौर पर देख रही है।