केंद्रीय मंत्री के पेट्रोल पंप पर लूट, बाइक सवार बदमाशों ने उड़ाए लाखों रुपये, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दबोचा

चोरों ने केंद्रीय मंत्री के पेट्रोल पंप पर मचाया उत्पात (Photo: X)
महाराष्ट्र के जलगांव जिले के मुक्ताईनगर तालुका में उस वक्त हड़कंप मच गया जब केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे के स्वामित्व वाले एक पेट्रोल पंप पर सशस्त्र बदमाशों ने धावा बोल दिया। देर रात हुई इस वारदात में पांच बाइक सवार लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लाखों रुपये की नकदी और अन्य सामान लूट लिया।
जानकारी के अनुसार, मुक्ताईनगर के राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर स्थित रक्षा ऑटो फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर तड़के लूट की वारदात हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जाते समय लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी तोड़फोड़ की और कर्मचारियों को पीटा।
शिकायत के मुताबिक, लुटेरों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को बंदूक दिखाकर धमकाया और काउंटर से नकदी सहित पंप से अन्य कीमती वस्तुएं लूट लीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी अपनी बाइक पर सवार होकर फरार हो चुके थे।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके की नाकेबंदी की और लुटेरों का पीछा शुरू किया। यह पीछा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। आखिरकार, पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पांच में से तीन लुटेरों को पकड़ लिया। बाकी दो आरोपी अभी फरार हैं। अधिकारियों ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें जुटी हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है।
इस घटना से मुक्ताईनगर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। खास बात यह है कि जिस पेट्रोल पंप पर लूट हुई, वह खुद केंद्रीय मंत्री की है, जिससे कानून-व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि आरोपी कई अन्य वारदातों में भी शामिल रहे है। फिलहाल मामले ही जांच की जा रही है।
