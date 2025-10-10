केंद्रीय मंत्री के पेट्रोल पंप पर लूट, बाइक सवार बदमाशों ने उड़ाए लाखों रुपये, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दबोचा

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके की नाकेबंदी की और लुटेरों का पीछा शुरू किया। यह पीछा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। आखिरकार, पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पांच में से तीन लुटेरों को पकड़ लिया। बाकी दो आरोपी अभी फरार हैं। अधिकारियों ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें जुटी हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है।