मुंबई

मुंबई एयरपोर्ट और बड़े अस्पताल को बम की धमकी से हड़कंप, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

Mumbai Bomb Threat: मुंबई पुलिस को पिछले कुछ दिनों में कई धमकी भरे ईमेल और मैसेज मिले। जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन पूरे शहर में निगरानी और कड़ी कर दी है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 07, 2025

Mumbai bomb threat
मुंबई को बम की धमकी (File Image/ IANS)

मुंबई में गणेशोत्सव के धूम के बीच एक बार फिर मायानगरी में बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस ने बताया कि साहार एयरपोर्ट (Sahar Airport) और नायर अस्पताल (Nair Hospital) को संदिग्ध ईमेल के जरिये बम की धमकी मिली है। अज्ञात शख्स द्वारा भेजे गए एक इमेल में दावा किया गया है कि एयरपोर्ट के वॉशरूम में बम लगाया गया है। इस सूचना के बाद बम निरोधक दस्ते और सुरक्षाबलों ने एयरपोर्ट और अस्पताल में घंटों तलाशी ली। जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

प्राथमिक जांच में पता चला कि यह मेल फर्जी आईडी से भेजा गया है। धमकी भरे मैसेज के बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। तकनीकी जांच और ट्रैकिंग के जरिए संदिग्ध की जानकारी जुटाई जा रही है। साइबर सेल इमेल भेजने वाले का पता लगाने का प्रयास कर रही है।  

14 आतंकियों के मुंबई में घुसने की झूठी जानकारी दी

इससे पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर भी एक संदेश मैसेज भेजा गया। इसमें दावा किया गया कि 'लश्कर-ए-जिहादी' संगठन के 14 आतंकी मुंबई में घुस चुके हैं और 34 गाड़ियों में 400 किलो आरडीएक्स लगाकर बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं, जिससे 1 करोड़ लोगों की जान जा सकती है।

हालांकि जांच के बाद यह मैसेज झूठा साबित हुआ और आरोपी की लोकेशन का पता चलने के बाद मुंबई पुलिस ने नोएडा पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद नोएडा पुलिस की विशेष टीम ने अश्विनी नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया।

इस्कॉन मंदिर को उड़ाने की मिली धमकी

पहले भी मिल चुकी है धमकी यह कोई पहला मामला नहीं है। 22 अगस्त को भी मुंबई के गिरगांव स्थित इस्कॉन मंदिर को धमकी भरा ईमेल मिला था। जिसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे मंदिर परिसर की गहन जांच की, लेकिन वहां भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। हालांकि त्योहारों को देखते हुए शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर चौकसी और बढ़ा दी गई है।

