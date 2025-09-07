मुंबई एयरपोर्ट और बड़े अस्पताल को बम की धमकी से हड़कंप, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

मुंबई में गणेशोत्सव के धूम के बीच एक बार फिर मायानगरी में बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस ने बताया कि साहार एयरपोर्ट (Sahar Airport) और नायर अस्पताल (Nair Hospital) को संदिग्ध ईमेल के जरिये बम की धमकी मिली है। अज्ञात शख्स द्वारा भेजे गए एक इमेल में दावा किया गया है कि एयरपोर्ट के वॉशरूम में बम लगाया गया है। इस सूचना के बाद बम निरोधक दस्ते और सुरक्षाबलों ने एयरपोर्ट और अस्पताल में घंटों तलाशी ली। जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।