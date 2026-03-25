‘उद्धव साहेब जा रहें, उन्हें शुभकामनाएं…’, विधान परिषद में विदाई भाषण में बोले एकनाथ शिंदे

इसके बाद जब उद्धव ठाकरे बोलने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने अपने खास अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे जब सदन में आए तो कुछ बातें उन्होंने सुनीं, जिनमें कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं मुलाकात होगी। इस पर उन्होंने हल्का व्यंग्य करते हुए कहा कि कुछ लोगों से वे खुद मिलने वाले हैं, कुछ से मैदान में मुलाकात होगी और कुछ ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि अब बस यहीं तक मुलाकात थी।