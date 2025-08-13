Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

BMC Election: सपा अकेले 150 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, अबू आजमी बोले- अलायंस वाले सुनते नहीं, लड़ते हैं

पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी अकेले उतरी थी, तब सपा ने 288 में से 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से दो सीटों पर जीत मिली थी।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 13, 2025

Abu Azmi Akhilesh Yadav
अबू आजमी और अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी (सपा) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने मुंबई महानगर पालिका चुनाव (BMC Election) में सपा के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव गुट) और एनसीपी (शरद पवार) भी शामिल हैं। इसके बावजूद, सपा ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है।

सपा के वरिष्ठ नेता अबू आजमी ने घोषणा की कि सपा अकेले 150 सीटों पर बीएमसी का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि सपा बीएमसी चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर बिल्कुल भी नहीं लड़ेगी। हालांकि एनसीपी शरद गुट के नेताओं का कहना है कि सपा नेता कि यह घोषणा महज कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है। बीएमसी चुनावों को लेकर आने वाले दिनों में चर्चा होगी और तब इस पर निर्णय लिया जाएगा।

मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से विधायक अबू आजमी ने कहा, "अभी तक हमारा यही इरादा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जिनसे अलायंस होता है, वे लोग बात को गंभीरता से नहीं लेते, आपस में लड़ते रहते हैं और सीटों के बंटवारे पर लड़ते हैं..."

शरद पवार नीत एनसीपी (एसपी) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी (MVA) के दल जब एक साथ बैठेंगे, तभी इस विषय पर बात होगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को एमवीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया।

वहीँ, अबू आजमी की घोषणा पर एनसीपी (शरद गुट) नेता रोहित पवार ने कहा, "सब जगह सब नेता यही बोलेंगे कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन चुनाव को लेकर बाद में चर्चा की जाएगी और फिर फैसला होगा। चुनाव नजदीक आने पर क्या तय होगा, यह महत्वपूर्ण है। फिलहाल, नेताओं के बयान सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाले हैं।

गौरतलब हो कि नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अकेले सियासी मैदान में उतरने का फैसला किया था। उस समय सपा ने 288 में से 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और इनमें से 2 सीटें जीतने में सफल रही। सपा ने महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मनचाही सीटें न मिलने पर पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का रास्ता चुना।

