BMC Election: सपा अकेले 150 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, अबू आजमी बोले- अलायंस वाले सुनते नहीं, लड़ते हैं

सपा के वरिष्ठ नेता अबू आजमी ने घोषणा की कि सपा अकेले 150 सीटों पर बीएमसी का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि सपा बीएमसी चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर बिल्कुल भी नहीं लड़ेगी। हालांकि एनसीपी शरद गुट के नेताओं का कहना है कि सपा नेता कि यह घोषणा महज कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है। बीएमसी चुनावों को लेकर आने वाले दिनों में चर्चा होगी और तब इस पर निर्णय लिया जाएगा।