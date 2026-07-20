महाराष्ट्र: समृद्धी महामार्ग पर भीषण हादसा, टक्कर के बाद कार बनी आग का गोला, 5 की मौत

पुलिस के अनुसार, यह हादसा वर्धा जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र स्थित विरुल इंटरचेंज के पास उस समय हुआ जब एक आइशर (Eicher) ट्रक ने पीछे से एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में कार में सवार चारों लोगों की मौत हो गई। वहीं, आइशर ट्रक के चालक ने भी गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया। ट्रक का क्लीनर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।