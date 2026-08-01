1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

‘गृह मंत्री नहीं, गुंडे जैसा बर्ताव कर रहे अमित शाह’, पुणे दौरे पर संजय राउत का तीखा हमला

Sanjay Raut attacks Amit Shah: पुणे दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह पर संजय राउत ने साधा निशाना। राउत ने शाह पर गुंडों जैसा बर्ताव करने और जंतर-मंतर पर छात्रों के खिलाफ हिंसा कराने का गंभीर आरोप लगाया।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Ansari

Aug 01, 2026

Sanjay Raut attacks Amit Shah

पुणे दौरे पर संजय राउत का तीखा हमला, फोटो सोर्स- ANI

Sanjay Raut Amit Shah Pune visit statement: शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुणे दौरे के दौरान उन पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। दरअसल, लोकमान्य तिलक पुरस्कार समारोह में शामिल होने पहुंचे गृह मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राउत ने कहा कि अमित शाह देश के गृह मंत्री होकर भी पुणे में भारी पुलिस और सेना की तैनाती के बीच रात के अंधेरे में पहुंचे हैं।

'छात्रों के खून से सने हैं हाथ, संसद से भागते हैं गृह मंत्री'

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और पेपर लीक मुद्दे को लेकर संजय राउत ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि संसद के बीते 10 दिनों के सत्र के दौरान जब देश के भविष्य और पेपर लीक पर चर्चा हो रही थी, तब गृह मंत्री संसद से नदारद रहे। न्याय मांग रहे निर्दोष छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां चलाई गईं और पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया। इस देश के छात्रों के खून से उनके हाथ सने हैं, उन्हें इस पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

'जंतर-मंतर कांड दूसरा जलियांवाला बाग'

पुणे में सुरक्षा बल तैनात किए जाने पर राउत ने पूछा कि आखिर गृह मंत्री किससे डर रहे हैं? उन्होंने तीखे शब्दों में कहा है कि
अगर आप गृह मंत्री हैं तो गृह मंत्री जैसा आचरण करें, लोगों से संवाद करें। लेकिन आपका रवैया एक गुंडे जैसा है। जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ जो हुआ, उसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से करते हुए राउत ने अधिकारियों और सत्ताधीशों को 'जनरल डायर' करार दिया। इतना ही नहीं इसके साथ ही उन्होंने 'वंदे मातरम' विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के अनुपस्थित रहने पर भी सवाल खड़े किए।

'2029 से पहले ही गिर जाएगी मोदी-शाह सरकार'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने कहा कि जंतर-मंतर पर देश के लाखों युवाओं ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि मोदी-शाह की जोड़ी 2029 तक सत्ता में नहीं टिक पाएगी और उससे पहले ही इनका राजनीतिक जनाधार समाप्त हो जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

01 Aug 2026 02:03 pm

Published on:

01 Aug 2026 02:03 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘गृह मंत्री नहीं, गुंडे जैसा बर्ताव कर रहे अमित शाह’, पुणे दौरे पर संजय राउत का तीखा हमला

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण सुन लीजिए’, पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर अरविंद सावंत का पलटवार

Uddhav Thackeray faction
राष्ट्रीय

यूट्यूब से बॉलीवुड तक एल्विश यादव की बड़ी छलांग, टाइगर श्रॉफ के साथ करेंगे डेब्यू, फैंस बोले- ‘आप पर गर्व है’

Elvish Yadav Bollywood debut
मनोरंजन

Abhijeet Dipke Illness: CJP प्रमुख अभिजीत दीपके की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टरों को बुलाया गया

Abhijeet Dipke Health
राष्ट्रीय

‘यश नहीं, सिर्फ कियारा क्यों?’ सिद्धार्थ मल्होत्रा की बर्थडे पोस्ट बनी ट्रोल्स का निशाना, Toxic के बोल्ड सीन्स पर दोबारा भड़के फैंस

Kiara Advani Troll
मनोरंजन

इस्तीफा लेने के बजाय धर्मेन्द्र प्रधान को रक्षा मंत्रालय भी देना चाहिए था- शेखर सुमन ने ऐसे लिए पूर्व शिक्षा मंत्री के मजे

Shekhar Suman Takes Dig At Dharmendra Pradhan Resignation
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.