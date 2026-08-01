‘गृह मंत्री नहीं, गुंडे जैसा बर्ताव कर रहे अमित शाह’, पुणे दौरे पर संजय राउत का तीखा हमला

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और पेपर लीक मुद्दे को लेकर संजय राउत ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि संसद के बीते 10 दिनों के सत्र के दौरान जब देश के भविष्य और पेपर लीक पर चर्चा हो रही थी, तब गृह मंत्री संसद से नदारद रहे। न्याय मांग रहे निर्दोष छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां चलाई गईं और पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया। इस देश के छात्रों के खून से उनके हाथ सने हैं, उन्हें इस पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।