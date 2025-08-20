मुंबई डूब रही थी, कहां थे आदित्य ठाकरे? पत्रकार के सवाल पर संजय राउत भड़के, कहा- तुम्हें क्या पता…

महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। नांदेड़ ज़िले में बाढ़ जैसी स्थिति के कारण 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में एनडीआरएफ की 18 टीमें और एसडीआरएफ की 6 टीमें तैनात की गई हैं। नांदेड़ ज़िले के मुखेड तालुका में एसडीआरएफ ने 293 लोगों को सुरक्षित बचाया है। पिछले 24 घंटों में बीड में 1 व्यक्ति की मौत, मुंबई में 1 की मौत और 3 लोग घायल हुए, जबकि नांदेड़ में 4 की मौत और 5 लोग लापता हो गए।