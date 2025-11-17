मुंह पर मास्क, भाई का हाथ थामे… 20 दिन बाद सार्वजनिक रूप से नजर आए संजय राउत, देखें वीडियो

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के कद्दावर नेता संजय राउत ने गंभीर स्वास्थ्य समस्यायों के कारण पिछले महीने राजनीति से अचानक ब्रेक ले लिया। उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर 31 अक्टूबर को अपनी खराब सेहत की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि वह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे है और दो महीने तक सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहेंगे। इस पोस्ट के बाद उनके समर्थक और शुभचिंतक भावुक हो उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत देशभर के कई नेताओं सहित हजारों लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।