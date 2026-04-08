‘पाकिस्तान की वाहवाही हो रही, महाविश्वगुरु तो जुबानी बम फोड़ रहे’, PM मोदी पर संजय राउत का हमला

Iran Israel War: शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध विराम (US Iran Ceasefire) में पाकिस्तान की मध्यस्थता का हवाला देते हुए मोदी सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि दुनिया में चल रहे संघर्षों में भारत की प्रभावी भूमिका नजर नहीं आ रही है। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए राउत ने कहा कि विश्वगुरू बनने का दावा करने वाले पीएम मोदी इस मौके पर पीछे रह गए।