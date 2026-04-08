8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

‘पाकिस्तान की वाहवाही हो रही, महाविश्वगुरु तो जुबानी बम फोड़ रहे’, PM मोदी पर संजय राउत का हमला

Sanjay Raut on PM Modi: केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि जब वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण फैसले लेने की आवश्यकता थी, तब ‘महाविश्वगुरु’ प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में चुनावी रैलियां कर रहे थे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Apr 08, 2026

Sanjay Raut on PM Modi Iran Israel War

संजय राउत का पीएम मोदी पर कटाक्ष (Patrika Photo)

Iran Israel War: शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध विराम (US Iran Ceasefire) में पाकिस्तान की मध्यस्थता का हवाला देते हुए मोदी सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि दुनिया में चल रहे संघर्षों में भारत की प्रभावी भूमिका नजर नहीं आ रही है। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए राउत ने कहा कि विश्वगुरू बनने का दावा करने वाले पीएम मोदी इस मौके पर पीछे रह गए।

‘शांति का संदेश पाकिस्तान दे रहा, भारत पीछे?’

राज्यसभा सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध को रोकने में पाकिस्तान ने जो भूमिका निभाई है, इससे दुनिया को शांति का संदेश मिला। लेकिन इसमें भारत कहीं नजर नहीं आ रहा। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए पूछा कि खुद को ‘महाविश्वगुरु’ बताने वाले केवल चुनावी रैलियों में व्यस्त है और विरोधियों पर जुबानी बम फोड़ रहे है।

अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते की युद्धविराम की घोषणा के बाद संजय राउत ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा, “पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रोककर दुनिया को शांति का संदेश दिया है। हमारे ‘महाविश्वगुरु’ को इसका श्रेय क्यों नहीं मिला? क्योंकि महाविश्वगुरु की इसमें कोई भूमिका नहीं है। दुनिया में युद्ध चल रहा है और हमारे महाविश्वगुरु पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में अपने राजनीतिक विरोधियों पर मुख से बम फेंक रहे थे।“

शिवसेना ने किया पलटवार

संजय राउत के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। उनके आरोपों को लेकर सत्ताधारी दल की ओर से पलटवार किया जा रहा है। शिवसेना (एकनाथ शिंदे) प्रवक्ता शाइना एनसी ने शिवसेना (यूबीटी) नेता राउत के बयान पर कहा कि उन्हें मौजूदा हालात को समझने की जरूरत है।

शाइना एनसी ने कहा कि पीएम मोदी की खासियत रही है कि उन्होंने हर देश के साथ संतुलित और मजबूत संबंध बनाए हैं। चाहे इजरायल हो, ईरान हो, खाड़ी देश हों या फिर अमेरिका ही क्यों न हो, भारत ने हर जगह अपनी कूटनीतिक पकड़ मजबूत रखी है।

शिंदे गुट की नेता ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि भारत की भूमिका हमेशा कूटनीतिक रही है, न कि सैन्य रास्ता। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने इस पूरे संवाद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत की है।

ये भी पढ़ें

PM मोदी इजरायल गए और ईरान पर हमला हुआ… संजय राउत का बड़ा आरोप, कहा- भरोसेमंद मित्र को अकेला छोड़ा
मुंबई
Sanjay Raut on PM Modi Iran Israel War

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Apr 2026 04:23 pm

Published on:

08 Apr 2026 04:07 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘पाकिस्तान की वाहवाही हो रही, महाविश्वगुरु तो जुबानी बम फोड़ रहे’, PM मोदी पर संजय राउत का हमला

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

सान्या मल्होत्रा का बॉयफ्रेंड ऋषभ से हुआ ब्रेकअप, एक साल डेट करने के बाद अलग हुई राहें?

Sanya Malhotra Breakup With Rishab Rikhiram Sharma
बॉलीवुड

‘मेरे पास शब्द ही नहीं’, समय रैना के कमबैक पर मां ने मनाया जश्न, 14 महीने बाद लौटे कॉमेडियन ने फैंस का जताया आभार

Samay Raina Mother Emotional
बॉलीवुड

इस गाने को सुनकर खूब रोया था असली खूंखार डॉन, गीतकार समीर का खुलासा, बोले- 4 बजे मुझे फोन किया

Lyricist Sameer anjaan revealed real Don drink and cry after listening this bollywood song
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ पर करीना की बात ने आग में डाला घी? जाकिर खान के विवादित बयान के बीच बोलीं- ये आदित्य धर की फिल्म

Kareena Kapoor On Dhurandhar 2 Sparks Controversy
बॉलीवुड

14 महीने कोमा में रहने के बाद महाराष्ट्र की नीलम शिंदे का अमेरिका में निधन, पिता ने पूरी की आखिरी इच्छा

Satara Neelam Shinde death in US
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.