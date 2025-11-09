महाराष्ट्र में स्कूल बस गहरी खाई में गिरी, 50 से ज्यादा छात्र थे सवार, मची चीख-पुकार

चिकित्सा अधीक्षक डॉ. गणेश पवार ने बताया, “जलगांव जिले के चालीसगांव से आ रही एक स्कूल बस, जिसमें स्थानीय आदिवासी छात्रावास के बच्चे सवार थे, मोलगी और अक्कलकुवा के बीच हादसे का शिकार हो गई। बस चालीसगांव तालुका के आदिवासी छात्रावास के बच्चों को लेकर चालीसगांव के ही आदिवासी आश्रम स्कूल जा रही थी। रास्ते में बस पलट गई। बस में 50 से ज्यादा छात्र और स्कूल के कमर्चारी सवार थे। हादसे में 13 वर्षीय एक लड़की और 7 वर्षीय एक लड़के की मौत हो गयी है, जबकि दो अन्य बच्चों की हालत गंभीर है। बस में एक शिक्षक और एक परिचारक भी मौजूद था।“