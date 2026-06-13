पुरुष शव के निजी अंगों पर मजाक पड़ा भारी, KEM अस्पताल ने डॉक्टर सेजल पवार को 15 दिन की छुट्टी पर भेजा

दरअसल, यह पूरा विवाद प्रणीत मोरे के एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के पुराने वीडियो क्लिप के दोबारा ऑनलाइन वायरल होने के बाद शुरू हुआ। वीडियो में होस्ट प्रणीत मोरे दर्शकों में बैठी सेजल से पूछते नजर आते हैं कि डॉक्टर आपस में किस तरह के चुटकुले शेयर करते हैं? इसके जवाब में खुद को मेडिकल छात्रा बताने वाली सेजल ने एनाटॉमी लैब (शव विच्छेदन कक्ष) का एक किस्सा सुनाया। उसने दावा किया कि जब वे मेडिकल की पढ़ाई के दौरान लैब में पुरुष शवों का विच्छेदन करते हैं, तो वहां मौजूद छात्र उन मृत शरीरों के गुप्तांगों के आकार पर कमेंट और मजाक करते हैं। सेजल की इस बात पर कॉमेडियन प्रणीत मोरे भी ठहाके लगाते हुए उस आपत्तिजनक टिप्पणी पर और जोक्स क्रैक करते दिखाई दिए।