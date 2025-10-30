शरद पवार के पोते ने डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनवाया, FIR दर्ज, हो सकती है 3 साल की जेल

केस दर्ज होने के बाद पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रोहित पवार ने कहा, मैंने सिर्फ यह दिखाया कि किस तरह कोई भी व्यक्ति फर्जी आधार कार्ड बनवा सकता है। मैं सिर्फ खामियों को उजागर कर रहा था। इसी तरह के कार्ड का इस्तेमाल फर्जी मतदान में किया जाता है। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। यह कार्रवाई महायुति सरकार के कहने पर पुलिस ने की है। बिना वजह मेरे खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। मेरे खिलाफ लगाई गई धाराओं का कोई मतलब नहीं है।