‘ऑपरेशन तुतारी’ की आहट! शरद गुट ने तेज की कांग्रेस से विलय की बात, NDA में जाने पर भी एक धड़ा राजी

वडेट्टीवार ने कहा, "बहुत लोग कांग्रेस में आने के लिए इच्छुक है उसमें हाईकमान से बात हुई है। मुझे लगता है जो सेक्युलर विचार के है फुले, शाहू, आंबेडकर की विचार के हैं, वो पक्का कांग्रेस में आएंगे उसका संवाद कांग्रेस हाई कमान से चल रहा है।“ कांग्रेस विधायक ने आगे कहा, "सत्ता से परे होकर उन्होंने अपने विचारों को पकड़कर काम किया और उनके साथ जो लोग हैं, वो भी उन्हीं विचारों से बने हैं और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं। इसलिए उनका विलीनीकरण करना या उनको पार्टी में शामिल करना, इस पर हाई कमान उनसे चर्चा कर रही है और अच्छा रिजल्ट आएगा। एक बड़ी ताकत बनकर कांग्रेस पार्टी फिर से उभरेगी।"