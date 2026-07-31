‘समय पर सुनवाई होती तो एकनाथ शिंदे नहीं बनते CM’, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तीखी दलील

अदालत के समक्ष दलीलें पेश करते हुए कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा लिए गए निर्णयों की प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए। सिब्बल ने कहा कि केवल 31 विधायकों की संख्या वाला एक समूह पूरी मूल राजनीतिक पार्टी होने का दावा नहीं कर सकता। इन्हीं असंतुष्ट विधायकों ने मिलकर तत्कालीन मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) सुनील प्रभु को हटाकर भरत गोगावले को नया व्हिप घोषित कर दिया, जिसे बाद में असंवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने प्रसिद्ध 'सुभाष देसाई मामले' के कानूनी सिद्धांतों का संदर्भ देते हुए स्पष्ट किया कि किसी विधायी दल (Legislative Party) के पास केवल विधायकों की संख्या होना, उसे मूल राजनीतिक दल मानने का अधिकार नहीं देता।