31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

‘समय पर सुनवाई होती तो एकनाथ शिंदे नहीं बनते CM’, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तीखी दलील

Eknath Shinde CM Kapil Sibal argument: उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अगर बगावत पर समय रहते सुनवाई होती तो एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बनते। सिब्बल ने स्पीकर और चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Ansari

Jul 31, 2026

Eknath Shinde CM Kapil Sibal argument

शिवसेना विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तीखी दलील, फोटो सोर्स- ANI

Kapil Sibal Shiv Sena Supreme Court: महाराष्ट्र में वर्ष 2022 में हुए राजनीतिक घटनाक्रम और शिवसेना के नाम व आधिकारिक चुनाव चिह्न 'धनुष-बाण' को लेकर जारी कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के भीतर गुरुवार को जोरदार बहस हुई। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में बेहद आक्रामक रुख अपनाया। सिब्बल ने मुख्य रूप से यह बात रखी कि यदि बगावत के शुरुआती दौर में ही मामले पर त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई हो जाती, तो समय पर सुनवाई होती तो एकनाथ शिंदे नहीं बनते सीएम। उन्होंने शीर्ष अदालत से इस पूरे विवाद में बिना किसी देरी के अंतिम निर्णय देने की अपील की।

'सिर्फ 31 विधायक मिलकर नहीं बन सकते पूरी पार्टी'

अदालत के समक्ष दलीलें पेश करते हुए कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा लिए गए निर्णयों की प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए। सिब्बल ने कहा कि केवल 31 विधायकों की संख्या वाला एक समूह पूरी मूल राजनीतिक पार्टी होने का दावा नहीं कर सकता। इन्हीं असंतुष्ट विधायकों ने मिलकर तत्कालीन मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) सुनील प्रभु को हटाकर भरत गोगावले को नया व्हिप घोषित कर दिया, जिसे बाद में असंवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने प्रसिद्ध 'सुभाष देसाई मामले' के कानूनी सिद्धांतों का संदर्भ देते हुए स्पष्ट किया कि किसी विधायी दल (Legislative Party) के पास केवल विधायकों की संख्या होना, उसे मूल राजनीतिक दल मानने का अधिकार नहीं देता।

'दल-बदल करना संवैधानिक आत्महत्या जैसा'

संविधान की दसवीं अनुसूची और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सिब्बल ने कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि जिस दल के चुनाव चिह्न और विचारधारा पर जनता का जनादेश हासिल करता है, उसे उसी दल के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के उपरांत व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरा खेमा चुन लेना एक प्रकार की 'संवैधानिक आत्महत्या' है, जो भारत के संसदीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है।

चुनाव आयोग और स्पीकर के फैसलों पर कठघरे में घेरा

कपिल सिब्बल ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका को भी अनुचित ठहराया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने वर्ष 2018 में संशोधित शिवसेना के संविधान के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए केवल विधायकों और सांसदों की संख्या बल को आधार बनाया। इसी आधार पर शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और 'धनुष-बाण' चिह्न आवंटित कर दिया गया, जो प्रशासनिक और कानूनी दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण था।

Supreme Court live Streaming: न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पर रोक नहीं, स्पष्ट नियम बनें: सुप्रीम कोर्ट में RTI कार्यकर्ताओं की दलील

ये भी पढ़ें
Supreme Court live streaming

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

31 Jul 2026 01:52 pm

Published on:

31 Jul 2026 01:52 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘समय पर सुनवाई होती तो एकनाथ शिंदे नहीं बनते CM’, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तीखी दलील

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

कौन हैं अभिनेता सुदेश बेरी? जो PM नरेंद्र मोदी के पैर धोकर पानी पीना चाहते हैं, CJP पर भी कसा तंज

Actor Sudesh Berry on PM Modi Lord Vishnu avatar he wants to wash his feet and drink water
बॉलीवुड

‘रोज जानवरों के साथ ऐसा होता है’, Oh My Dog देखकर इमोशनल हुईं मेनका गांधी, बताया हर फ्रेम सच्चा है

Pankaj Tripathi film
मनोरंजन

‘कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का’, Ramayana ट्रेलर के बीच वायरल हुआ, ‘आदिपुरूष’ के हनुमान का ये डायलॉग

Ramayana And Adipurush dialogue
मनोरंजन

“सलमान बिना ‘तेरे नाम’ अधूरी थी वैसे ही रणबीर बिना ‘रामायण’, राम के सपोर्ट में उतरी अभिनेत्री इंदिरा कृष्णन

Ramayana trailer Indira Krishnan support Ranbir Kapoor as ram after trolling said he is a superstar
बॉलीवुड

एक्स बॉयफ्रेंड के पति जैद दरबार को पप्पी देने पर गौहर खान ने दिया रिएक्शन, वीडियो शेयर करते हुए बोलीं- मजा आ गया

Gauahar Khan On Zaid Darbar-Kushal Tandon Kiss
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.