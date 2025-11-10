भाजपा और अजित गुट नहीं, एकनाथ शिंदे ने इस संगठन से किया गठबंधन, बोले- दो भगवा धाराएं एक हुईं

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, “आज हर भारतीय को गर्व महसूस होना चाहिए कि शिवसेना और पतित पावन संगठन एक साथ आए हैं। यह गठबंधन सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं है, बल्कि जहां-जहां हिंदुत्व को चुनौती मिली है, वहां दोनों संगठन सबसे आगे खड़े रहे हैं। जब हिंदुत्व पर खतरा मंडराने लगा था और ऐसी चीजें होने लगी थीं जो बालासाहेब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे, तब इसी एकनाथ शिंदे ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक क्रांति की शुरुआत की और महाराष्ट्र में फिर से हिंदुत्व की जड़ों पर आधारित सरकार स्थापित की।”