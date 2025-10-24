Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

यूपी और बिहार के लिए 25 अक्टूबर को दौड़ेगी 6 छठ स्पेशल ट्रेनें, जानिए रूट और टाइम टेबल

Chhath Puja Special Trains : छठ पूजा पर यात्रियों के लिए बड़ी राहत, मध्य रेलवे मुंबई और पुणे से चलाएगी 13 स्पेशल ट्रेनें, जानें पूरी डिटेल...

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 24, 2025

North Western Railway Big Announcement half a dozen trains Operations will remain cancelled

फाइल फोटो पत्रिका

Chhath Puja 2025 Special Train: छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। मध्य रेल के महाप्रबंधक विजय कुमार ने बताया कि शनिवार (25 अक्टूबर) को कुल 13 छठ पूजा विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें से छह ट्रेनें मुंबई और पुणे से उत्तर प्रदेश व बिहार के विभिन्न स्टेशनों तक जाएंगी।

छठ पर्व के मद्देनजर रेलवे की यह पहल यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जिससे हज़ारों लोग त्योहार पर अपने घरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे।

मुंबई से चलने वाली विशेष ट्रेनें -

1. ट्रेन संख्या 01079 सीएसएमटी-गोरखपुर विशेष

प्रस्थान समय: रात 10:30 बजे (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से)

ठहराव: दादर, ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, मनमाड़, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, झांसी, ओरई, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद।

कोच संरचना: 3 एसी-3 टियर, 10 स्लीपर, 5 सामान्य, 2 गार्ड ब्रेक वैन।

2. ट्रेन संख्या 01143 एलटीटी-दानापुर विशेष

प्रस्थान समय: सुबह 10:30 बजे (लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) से प्रस्थान)

ठहराव: ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, माणिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा।

कोच संरचना: 3 एसी-3 टियर, 10 स्लीपर, 5 सामान्य, 2 गार्ड ब्रेक वैन।

3. ट्रेन संख्या 01017 एलटीटी-दानापुर विशेष

प्रस्थान समय: दोपहर 12:15 बजे (लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) से प्रस्थान)

ठहराव: ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, झांसी, फतेहपुर, प्रयागराज, पं. दीनदयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा।

कोच संरचना: 2 एसी-2 टियर, 8 एसी-3 टियर, 4 स्लीपर, 6 सामान्य, 1 जनरेटर कार।

पुणे से चलने वाली विशेष ट्रेनें -

4. ट्रेन संख्या 01415 पुणे-गोरखपुर विशेष

प्रस्थान समय: पुणे से सुबह 6:50 बजे

ठहराव: दौंड कॉर्ड लाइन, अहिल्यानगर, कोपरगांव, मनमाड़, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, झांसी, कानपुर, लखनऊ, गोंडा, बस्ती।

कोच संरचना: 4 एसी-3 टियर, 6 स्लीपर, 6 सामान्य, 2 गार्ड ब्रेक वैन।

5. ट्रेन संख्या 01449 पुणे-दानापुर विशेष

प्रस्थान समय: पुणे से दोपहर 3:30 बजे

ठहराव: दौंड कॉर्ड लाइन, अहिल्यानगर, कोपरगांव, मनमाड़, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज छिवकी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा।

कोच संरचना: 4 एसी-3 टियर, 6 स्लीपर, 6 सामान्य, 2 गार्ड ब्रेक वैन।

6. ट्रेन संख्या 01483 पुणे-हजरत निजामुद्दीन विशेष

प्रस्थान समय: पुणे से शाम 5:30 बजे

ठहराव: लोणावला, कल्याण, भिवंडी रोड, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा।

कोच संरचना: 4 एसी-3 टियर, 6 स्लीपर, 6 सामान्य, 2 गार्ड ब्रेक वैन।

टिकट बुकिंग और अन्य जानकारी

ये सभी विशेष ट्रेनों की बुकिंग सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और वेबसाइट www.irctc.co.in पर शुरू हो चुकी है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि केवल वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें और यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें ताकि असुविधा से बचा जा सके।

Published on:

24 Oct 2025 07:32 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / यूपी और बिहार के लिए 25 अक्टूबर को दौड़ेगी 6 छठ स्पेशल ट्रेनें, जानिए रूट और टाइम टेबल

