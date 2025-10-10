Nagpur: बेटा और बहू घूमने गए थे, किसी ने घर में घुसकर मां का मुंह तकिए से दबाकर मार डाला

फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और कई संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अनुमान है कि आरोपी पीछे के रास्ते से अंदर आया और उसी रास्ते से भाग निकला। इस रहस्यमय हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। नागपुर पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए एक विशेष टीम गठित की है।