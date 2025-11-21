बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करने से बेटे ने किया इनकार, कोर्ट ने भेजा जेल, जुर्माना ठोका

गाडगे ने शिकायत में बताया कि सितंबर 2022 से मई 2025 तक उनके दोनों बेटे उसी घर में रहते थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने न तो माता-पिता की देखभाल की और न ही कोई जिम्मेदारी निभाई। बेटों ने भोजन, दवा या रखरखाव जैसी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। बुजुर्ग दंपति के साथ अपने ही घर में परायों जैसा व्यवहार सहना पड़ा। आखिरकार उन्होंने तय किया कि अपने साथ हुए अपमान और तकलीफ को अदालत तक ले जाना ही सही होगा, ताकि दूसरे लोगों को भी सीख मिल सके।