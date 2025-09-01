Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

बड़ा हादसा टला! स्पाइसजेट के विमान में बीच हवा में आई तकनीकी खराबी, पुणे में कराई गई आपात लैंडिंग

SpiceJet Plane emergency landing in Pune : इस घटना से कुछ देर के लिए यात्रियों में दहशत फैल गई, लेकिन पायलट और चालक दल की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा टल गया।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 01, 2025

SpiceJet SG 937 plane emergency landing in Pune
स्पाइसजेट विमान की पुणे में आपात लैंडिंग (File Photo/FB SpiceJet)

पुणे से दिल्ली आ रही स्पाइसजेट की एक उड़ान में शनिवार सुबह बड़ी तकनीकी खराबी आ गई। उड़ान भरने के करीब एक घंटे बाद विमान को बीच रास्ते से ही आपातकालीन स्थिति में वापस पुणे एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। हालांकि, राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित रहे।

मिली जानकारी के अनुसार, स्पाइसजेट का बोइंग 737 विमान एसजी-937 सुबह छह बजे निर्धारित समय से लगभग 40 मिनट की देरी से पुणे से रवाना हुआ था। इसे सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर दिल्ली पहुंचना था। लेकिन उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही विमान में ‘फ्लैप ट्रांजिट लाइट’ जल उठी। यह तकनीकी खराबी का संकेत था। पायलट और चालक दल ने तुरंत मानक प्रक्रियाओं के तहत सभी जांच कीं और एहतियातन विमान को वापस पुणे ले जाने का निर्णय लिया।

एयरलाइन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि विमान सुरक्षित रूप से पुणे एयरपोर्ट पर उतारा गया और यात्रियों को सामान्य तरीके से बाहर निकाला गया। प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था की जा रही है, जबकि यात्रियों को पूरा किराया वापस लेने का विकल्प भी दिया गया है।

इस घटना ने यात्रियों को कुछ देर के लिए दहशत में डाल दिया, लेकिन समय रहते पायलट और चालक दल की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल तकनीकी खराबी का पता लगाने के लिए विमान का निरीक्षण किया जा रहा है।

