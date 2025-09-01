बड़ा हादसा टला! स्पाइसजेट के विमान में बीच हवा में आई तकनीकी खराबी, पुणे में कराई गई आपात लैंडिंग

मिली जानकारी के अनुसार, स्पाइसजेट का बोइंग 737 विमान एसजी-937 सुबह छह बजे निर्धारित समय से लगभग 40 मिनट की देरी से पुणे से रवाना हुआ था। इसे सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर दिल्ली पहुंचना था। लेकिन उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही विमान में ‘फ्लैप ट्रांजिट लाइट’ जल उठी। यह तकनीकी खराबी का संकेत था। पायलट और चालक दल ने तुरंत मानक प्रक्रियाओं के तहत सभी जांच कीं और एहतियातन विमान को वापस पुणे ले जाने का निर्णय लिया।