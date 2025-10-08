उद्धव ठाकरे को नहीं मिली राहत: सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना मामले की सुनवाई फिर टली, अब दिवाली बाद आएगा फैसला

Shiv Sena Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट में करीब तीन साल से लंबित शिवसेना पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह से जुड़े मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। बुधवार को इस मामले में कोई बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ऐन मौके पर सशस्त्र बलों से जुड़ा एक अहम मामला आने की वजह से शिवसेना मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। नतीजतन, शिवसेना से जुड़े इस विवाद पर अंतिम बहस आज भी नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।