Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

उद्धव ठाकरे को नहीं मिली राहत: सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना मामले की सुनवाई फिर टली, अब दिवाली बाद आएगा फैसला

Shiv Sena Uddhav Thackery vs Eknath Shinde : जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और शिवसेना दो धड़ों में बंट गयी। इसके बाद फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली 'शिवसेना' के रूप में मान्यता दी। इस फैसले को उद्धव गुट ने शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 08, 2025

Uddhav Thackery vs Eknath Shinde

शिवसेना किसकी? अब नवंबर में होगी सुनवाई (Patrika Photo)

Shiv Sena Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट में करीब तीन साल से लंबित शिवसेना पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह से जुड़े मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। बुधवार को इस मामले में कोई बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ऐन मौके पर सशस्त्र बलों से जुड़ा एक अहम मामला आने की वजह से शिवसेना मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। नतीजतन, शिवसेना से जुड़े इस विवाद पर अंतिम बहस आज भी नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू होने से पहले ही उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट को स्पष्ट कर दिया था कि आज का समय सीमित होगा। ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर आज सुनवाई संभव नहीं है, तो अगली तारीख दे दी जाए। इस पर अदालत ने 12 नवंबर की तारीख तय की।

शिंदे गुट के पास फिलहाल शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह ‘धनुष-बाण’ है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर सुनवाई दिसंबर में भी हो, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि जनवरी में महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इससे पहले यह मामला निपटना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अंतिम दलीलें रखने में 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे।

गौरतलब हो कि जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर कई विधायकों के साथ अलग गुट बनाया था। इसके बाद 15 फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को 'शिवसेना' नाम और 'धनुष-बाण' चिन्ह दे दिया। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जो दो साल से लंबित है। उद्धव गुट चाहता है कि कोर्ट राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अस्थायी राहत दे, ताकि उनका नुकसान न हो।

शिंदे बोले- जनता ने बता दिया असली शिवसेना कौन सी

शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की 99वीं जयंती के मौके पर आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था, "उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठा) ने महाराष्ट्र विधानसभा की 97 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 20 सीट जीतीं। जबकि हमने 80 सीट पर चुनाव लड़ा और 60 सीट जीतीं। यह जीत शानदार है। अब बताइए असली शिवसेना किसकी है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है कि असली शिवसेना कौन सी है।’’

शिंदे ने कहा, ‘‘हम बालासाहेब ठाकरे की विरासत के उत्तराधिकारी हैं। लोगों ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। आत्मसम्मान किसी भी पद से अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम बालासाहेब के आदर्शों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे।’’

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Oct 2025 03:36 pm

Published on:

08 Oct 2025 03:18 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / उद्धव ठाकरे को नहीं मिली राहत: सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना मामले की सुनवाई फिर टली, अब दिवाली बाद आएगा फैसला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

PM मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया शुभारंभ, जानें क्यों खास है ये परियोजना

Navi Mumbai International Airport inauguration
मुंबई

इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने गुपचुप की टीवी के लक्ष्मण से शादी, बिग बॉस में बनी थी पहली बार दुल्हन

इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने गुपचुप की टीवी के लक्षमण से शादी, बिग बॉस में बनी थी पहली बार दुल्हन
मनोरंजन

‘कांतारा चैप्टर 1’ का वो एक्टर, जिसको पर्दे पर देख कुछ हुए खुश तो कुछ गमगीन, रिलीज से पहले ही छोड़ दी दुनिया

Kantara Chapter 1 Actor Rakesh Poojary Died By Cardiac Arrest
मनोरंजन

पवन सिंह का बड़ा खुलासा, बताया उस रात पत्नी ज्योति सिंह ने क्या किया था?

Pawan Singh-Jyoti Singh Controversy
भोजपुरी

कलयुगी बेटे ने 80 साल की मां को उतारा मौत के घाट, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.