12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

कबूतर खाने बंद! सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय को दिया झटका, BMC ने वसूला 32000 रुपये का जुर्माना, 3 मामले दर्ज

Supreme court on Mumbai Kabutarkhana : बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने कबूतरों को दाना डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। बीएमसी द्वारा अब तक 3 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 12, 2025

Supreme court on Kabutarkhana ban
कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक जारी

Mumbai Kabutarkhana Dispute: मुंबई में कबूतरखानों पर लगी रोक को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। इससे जैन समुदाय को तगड़ा झटका लगा है। यह रोक मानवी स्वास्थ्य को होने वाले खतरे को देखते हुए मुंबई नगर निगम (BMC) ने लगाई थी, जिसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सही ठहराया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

याचिकाकर्ता पल्लवी पाटिल और अन्य ने दावा किया था कि मुंबई में करीब एक दशक से 51 तय स्थानों पर कबूतरों को दाना डालने की अनुमति थी, जिसे बिना ठोस कारण के मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने बंद कर दिया। उनका कहना था कि हाईकोर्ट ने बिना पूरी दलील सुने जल्दबाजी में अंतरिम आदेश दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस मामले पर 13 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

इस बीच, मुंबई नगर निगम ने बैन लागू होने के बाद से लगातार कार्रवाई कर रही है। आदेश का उल्लंघन कर कबूतरों को दाना डालने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा रहा है। शिवाजी पार्क और माहिम के बाद सोमवार को गिरगांव में कबूतरों को दाना डालने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। वहीँ, 1 अगस्त से अब तक बीएमसी ने ऐसे मामलों में 32 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है। इसमें सबसे ज्यादा 6 हजार रुपये गोरेगांव पश्चिम से और 5,500 रुपये दादर क्षेत्र से वसूले गए हैं। कार्रवाई के लिए बीएमसी ने ठोस अपशिष्ट विभाग के कर्मचारियों को शहर के अलग-अलग हिस्सों में तैनात किया है।

ये भी पढ़ें

‘जरूरत पड़ी तो शस्त्र उठा लेंगे’, कबूतर खाना विवाद पर जैन मुनि की धमकी, कहा- कोर्ट की भी नहीं सुनेंगे
मुंबई
Mumbai Dadar Kabutarkhana

बता दें कि जैन समुदाय ने मुंबई में कबूतरखानों पर प्रतिबंध के विरोध में 6 अगस्त को दादर कबूतरखाना (Dadar Kabutarkhana Protest) के पास प्रदर्शन किया और तिरपाल को फाड़ दिया था। इसके बाद जैन मुनि नीलेशचंद्र विजय ने हाल ही में सरकार और अदालत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फैसला खिलाफ में आया तो 13 अगस्त से जैन समाज अनशन पर बैठेगा। हालांकि इसके कुछ ही घंटों बाद बीएमसी ने दादर कबूतरखाने को एक बार फिर तिरपाल से ढक दिया। इस बार बीएमसी ने पिछली बार की तुलना में अधिक मजबूत तरीके से चारों ओर तिरपाल लगाई। कबूतरखाने के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही, इलाके में दंगा नियंत्रण दल सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Aug 2025 10:20 am

Published on:

12 Aug 2025 10:19 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / कबूतर खाने बंद! सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय को दिया झटका, BMC ने वसूला 32000 रुपये का जुर्माना, 3 मामले दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.