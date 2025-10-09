Rinku Singh: स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से खतरा! 5 करोड़ की फिरौती मांगी, 2 आरोपी गिरफ्तार

भारतीय क्रिकेट जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से फिरौती की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले की पुष्टि की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह ‘डी कंपनी’ के नाम से इस साल फरवरी से अप्रैल के बीच रिंकू सिंह की प्रमोशनल टीम को तीन बार मैसेज कर 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी। पुलिस के मुताबिक, धमकी देने वालों ने रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।