ठाणे-भिवंडी मेट्रो का इंतजार खत्म! इस महीने से शुरू होगी ऑरेंज लाइन, आ गई बड़ी अपडेट

Metro Line 5 Thane Bhiwandi Kalyan: ठाणे और भिवंडी के बीच मेट्रो शुरू होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए खुशखबरी है। मेट्रो लाइन 5 (ऑरेंज लाइन) कब शुरू होगी, इसकी नई डेडलाइन जारी कर दी गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक, इस परियोजना का पहला चरण दिसंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है, जबकि जनवरी 2027 से इसे यात्रियों के लिए शुरू किया जा सकता है। ठाणे-भिवंडी मेट्रो लाइन-5 का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।