Thane Metro: दिसंबर में 10 नहीं सिर्फ 4 स्टेशन से ही दौड़ेगी मेट्रो! इस वजह से लाखों यात्रियों का इंतजार बढ़ा

Thane Metro to open with 4 stations: ठाणे में मेट्रो सेवा शुरू होने की उम्मीद अब जल्द पूरी होने जा रही है, लेकिन यात्रियों को फिलहाल पहले चरण के पूरे मार्ग का लाभ नहीं मिल पाएगा। मेट्रो-4 और 4ए के पहले चरण में जहां दस स्टेशन से संचालन की योजना थी, वहीं अब शुरुआत केवल चार स्टेशनों के बीच ही होगी। राज्य सरकार ने ठाणे में मेट्रो सेवा इसी साल दिसंबर में शुरू करने की घोषणा की है। लेकिन कुछ हिस्सों का काम बिजली विभाग की अनुमति में देरी के कारण अटका हुआ है।