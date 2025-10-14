Patrika LogoSwitch to English

Thane Metro: दिसंबर में 10 नहीं सिर्फ 4 स्टेशन से ही दौड़ेगी मेट्रो! इस वजह से लाखों यात्रियों का इंतजार बढ़ा

Thane Metro Update: ठाणे शहर में मेट्रो लाइन-4 और 4ए के पहले चरण का ट्रायल रन 22 सितंबर को किया गया। ठाणे शहर में ग्रीन लाइन मेट्रो के 10 स्टेशन हैं।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 14, 2025

Thane Metro update

ठाणे मेट्रो के लाखों यात्रियों का इंतजार बढ़ा (Photo: IANS)

Thane Metro to open with 4 stations: ठाणे में मेट्रो सेवा शुरू होने की उम्मीद अब जल्द पूरी होने जा रही है, लेकिन यात्रियों को फिलहाल पहले चरण के पूरे मार्ग का लाभ नहीं मिल पाएगा। मेट्रो-4 और 4ए के पहले चरण में जहां दस स्टेशन से संचालन की योजना थी, वहीं अब शुरुआत केवल चार स्टेशनों के बीच ही होगी। राज्य सरकार ने ठाणे में मेट्रो सेवा इसी साल दिसंबर में शुरू करने की घोषणा की है। लेकिन कुछ हिस्सों का काम बिजली विभाग की अनुमति में देरी के कारण अटका हुआ है।

ठाणेकरों को झटका! मेट्रो का सफर अभी अधूरा

ठाणे को मुंबई से जोड़ने के लिए घोडबंदर रोड पर गायमुख-कासरवडवली से होते हुए मुलुंड-घाटकोपर और वडाला तक मेट्रो-4 और 4A का निर्माण जारी है। इसके पहले चरण में गायमुख से कैडबरी जंक्शन तक दस स्टेशनों के बीच मेट्रों इसी साल मेट्रों दौड़ाने का प्रस्ताव था। आम तौर पर इस पूरे रूट पर सड़क जाम बड़ी समस्या है और सफर में अक्सर एक घंटे से ज्यादा समय लगता है। अगर पहले चरण में पूरे दस स्टेशन शुरू होते, तो मुलुंड की दिशा में यात्रा करने वालों को बड़ा फायदा होता।

जबकि राज्य सरकार की महापारेषण कंपनी (MSETCL) से बिजली लाइनों से संबंधित अनुमति मिलने में देरी हुई। जानकारी के मुताबिक, ठाणे में पड़घा-कलवा-कोलशेत से बोरिवली तक 220 केवी क्षमता की महापारेषण कंपनी की बिजली लाइन घोड़बंदर रोड पर गायमुख से कापुरबवड़ी के बीच स्थित पातलीपाड़ा जंक्शन के ऊपर से गुजरती है। ऐसे में यहां एलिवेटेड मेट्रो लाइन के लिए इन तारों को ऊंचा करने की जरूरत थी, लेकिन इस काम में अनुमति और तकनीकी प्रक्रिया में देरी हुई। नतीजतन, फिलहाल केवल चार स्टेशनों तक मेट्रो चलाने की तैयारी है।

दिसंबर में खुलेंगे सिर्फ ये 4 स्टेशन

मिली जानकारी के मुताबिक, पहला हिस्सा कुल 4.4 किलोमीटर लंबा है, जिसमें चार स्टेशन गायमुख, गव्हानपाडा, कासरवडावली और विजय गार्डन शामिल हैं। दिसंबर 2025 में यह हिस्सा यात्रियों के लिए खुल जाएगा, जबकि गायमुख से कैडबरी जंक्शन तक का पूरा रूट अप्रैल 2026 तक चालू होगा।

स्थानीय लोगों का कहना है कि ये चार स्टेशन आपस में करीब हैं और सड़क मार्ग से इन दूरी को 20 मिनट में पूरा किया जा सकता है। वहीँ, सरकारी बस सेवाएं भी पांच से सात मिनट के अंतराल पर इस मार्ग पर नियमित रूप से चलती हैं। ऐसे में ठाणे मेट्रो अगर शुरुआती चरण में सिर्फ चार स्टेशनों के लिए चलाई गई तो कुछ खास फायदा नहीं होगा।

करीब 16,000 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट से शुरुआत में करीब 13 लाख यात्रियों को फायदा होगा, जबकि परियोजना पूरी होने पर यह संख्या 21 लाख तक पहुंच सकती है। सरकार का दावा है कि पूरा रूट चालू होने पर ठाणे और मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 75 फीसदी तक घट जाएगा। 

ट्रायल रन के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया था कि कैडबरी जंक्शन से आगे का हिस्सा अप्रैल 2026 तक और पूरी लाइन अक्टूबर 2027 तक शुरू हो जाएगी। फिलहाल, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) दिसंबर में चार स्टेशनों पर ही सेवा शुरू करने के लिए जोरशोर से तैयारी में जुटा है।

Published on:

14 Oct 2025 07:44 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Thane Metro: दिसंबर में 10 नहीं सिर्फ 4 स्टेशन से ही दौड़ेगी मेट्रो! इस वजह से लाखों यात्रियों का इंतजार बढ़ा

