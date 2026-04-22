ठाणे में जल संकट! सर्विस सेंटर पर गाड़ियों की धुलाई 10 जून तक बैन, अल नीनो ने बढ़ाई चिंता

बढ़ती गर्मी और गिरते जल स्तर के बीच ठाणे महानगरपालिका (TMC) ने शहर में संभावित जल संकट से निपटने के लिए कड़ा कदम उठाया है। महानगरपालिका प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से शहर के सभी सर्विस सेंटरों पर वाहनों की धुलाई और सफाई पर 10 जून तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले जलाशयों में घटते जल भंडार को देखते हुए लिया गया है। यह रोक मानसून के आगमन तक प्रभावी रहने की उम्मीद है।