25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

नासिक का विपिन बाफना हत्याकांड: बॉम्बे हाई कोर्ट ने दो दोषियों की फांसी की सजा को बदला; अब भुगतनी होगी 30 साल की जेल

Vipin Bafna Murder Case Nashik: नासिक के चर्चित विपिन बाफना अपहरण-हत्याकांड 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। दो दोषियों की फांसी की सजा रद्द कर 30 साल का आजीवन कारावास सुनाया। 1 करोड़ की फिरौती के लिए हुआ था कत्ल।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Ansari

Jun 25, 2026

Bombay High Court

बॉम्बे हाई कोर्ट ने दो दोषियों की फांसी की सजा को बदला, फोटो सोर्स- IANS

Bombay High Court Commutes Death Sentence:बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को नासिक जिले के 13 साल पुराने एक हाई-प्रोफाइल फिरौती और अपहरण-हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 22 साल के युवक विपिन बाफना की बेरहमी से हत्या करने वाले दो दोषियों की मौत की सजा (फांसी) को रद्द करते हुए, उसे 30 साल के कठोर आजीवन कारावास में बदल दिया है। जस्टिस भारती एच. डांगरे और जस्टिस मंजूषा ए. देशपांडे की खंडपीठ ने विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ दोषियों द्वारा दायर अपीलों पर यह अहम आदेश पारित किया।

बता दें कि दिसंबर 2022 में नासिक की विशेष अदालत की जज आदिति यू. कदम ने इस मामले में दो मुख्य आरोपियों चेतन यशवंतराव पगारे और अमन प्रकटसिंह जाट को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने फांसी की पुष्टि के लिए और दोषियों ने अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था।

मौत की सजा आजीवन कारावास में तब्दील

हाई कोर्ट की पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषियों की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। उनकी दोषसिद्धि के फैसले को बरकरार रखा जाता है, लेकिन उनकी मौत की सजा को कम करके 30 साल के आजीवन कारावास में तब्दील किया जाता है। वहीं, राज्य सरकार की फांसी बरकरार रखने वाली याचिका को खारिज किया जाता है।

जानिए क्या था पूरा मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला जून 2013 का है। नासिक जिले के निफाड़ तालुका के ओझर निवासी गुलाबचंद बाफना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका 22 साल के बेटा विपिन बाफना 8 जून 2013 को डांस क्लास जाने के लिए घर से निकला था। शाम करीब 5 बजे वह नासिक शहर के पंचवटी करंजा इलाके में अपने भाई की कार से उतरा, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। उसी रात करीब 11:15 बजे विपिन ने परिवार से फोन पर बात कर बताया कि क्लास के लिए देर हो जाने के कारण वह अपने एक दोस्त के घर रुक रहा है। हालांकि अगले दिन जब उसके पिता डांस एकेडमी पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि विपिन तो पिछले दिन क्लास में आया ही नहीं था, जिसके बाद परिवार की चिंता बढ़ गई और मामला संदिग्ध बन गया।

1 करोड़ रुपए की फिरौती और खौफनाक अंत

विपिन के पिता ने बताया कि 9 जून को सुबह करीब 11:18 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने विपिन के ही मोबाइल फोन से उन्हें कॉल किया। फोन करने वाले ने सनसनीखेज दावा किया कि विपिन का अपहरण कर लिया गया है और उसकी सुरक्षित रिहाई के बदले 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। साथ ही पुलिस को न बताने की धमकी भी दी। गुलाबचंद बाफना ने 10 जून को पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उस फिरौती की कॉल के बाद विपिन का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और उससे दोबारा कभी बात नहीं हो सकी। बाद में पुलिस जांच में विपिन की बेरहमी से हत्या किए जाने की बात सामने आई और पुलिस ने चेतन पगारे (तब उम्र 25 वर्ष) और अमन जाट (तब उम्र 22 वर्ष) को गिरफ्तार किया था। अब वारदात के 13 साल बाद हाई कोर्ट ने दोनों की उम्र और परिस्थितियों को देखते हुए फांसी की सजा को 30 साल की जेल में बदल दिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

Published on:

25 Jun 2026 06:34 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / नासिक का विपिन बाफना हत्याकांड: बॉम्बे हाई कोर्ट ने दो दोषियों की फांसी की सजा को बदला; अब भुगतनी होगी 30 साल की जेल

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Arjun Kapoor : “पापा से एक भी पैसा नहीं लिया”, फिर भी देखिए अर्जुन कपूर के पास हैं 7 करोड़ की कारें, जूते भी लग्जरी

Arjun Kapoor 41th Birthday, Arjun Kapoor Luxury cars, Arjun Kapoor Home, Arjun Kapoor shoes,
लाइफस्टाइल

कन्नड़ एक्ट्रेस Krishi Thapanda के घर से मिली बिजनेसमैन की Dead Body, मौत से पहले किया अभिनेत्री को कॉल

Man found dead in Kannada actor Krishi Thapanda's Bengaluru home
टॉलीवुड

Alpha में एक्शन करते-करते हुआ हादसा! आलिया भट्ट ने गलती से स्टंटमैन को मारा, मांगी माफी BTS वीडियो वायरल

Alpha का एक्शन करते-करते हुआ हादसा! आलिया भट्ट ने गलती से स्टंटमैन को मारा, मांगी माफी BTS वीडियो वायरल
बॉलीवुड

‘जान से मार दूंगा’, शिवसेना सांसद ने पत्रकारों को दी धमकी, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा माफी मांगों

Shiv Sena MP Sanjay Dina Patil
राष्ट्रीय

‘उसी ने कहा था मार डालो’, लोहगढ़ मर्डर केस में आमने-सामने आते ही भिड़े मंगेतर और प्रेमी; एक-दूसरे पर मढ़ रहे कत्ल की साजिश का दोष

Lohagad Fort Murder Plot
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.