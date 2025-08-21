मुंबई में हजारों परिवारों को मिलेगा सस्ते घर का तोहफा, सरकार लेने वाली है बड़ा फैसला, महालॉटरी जल्द

CIDCO House Lottery: मुंबई महानगर में घर खरीदना आज भी हजारों लोगों का सपना है। आसमान छूती कीमतों के कारण बहुत से लोग जीवनभर कमाने के बावजूद अपना घर नहीं खरीद पाते। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से म्हाडा और सिडको के जरिए किफायती घर बनाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या सीमित होने के कारण लाखों लोग आवेदन करते है। यही वजह है कि वर्षों तक म्हाडा और सिडको की लॉटरी भरने के बावजूद अपने घर का सपना अधूरा ही रह जाता हैं। लेकिन अब इसको लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार जल्द ही एक अहम फैसला ले सकती है, जिससे हजारों परिवारों को सस्ते में अच्छा घर मिल सकता है।