मुंबई में दही हांडी उत्सव में दो नाबालिगों समेत 3 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा जख्मी, सरकार उठा रही इलाज का खर्च

महाराष्ट्र सरकार ने गोविदाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दही हांडी उत्सव में भाग लेने वाले 1.5 लाख ‘गोविंदाओं’ के लिए विशेष बीमा योजना लागू की है। इसके तहत दही हांडी प्रदर्शन के दौरान मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। बीमा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इस बीमा कवर में छह श्रेणियों की दुर्घटनाएं शामिल हैं। मृत्यु या पूरी तरह स्थायी दिव्यांगता (जैसे दोनों आंखों या दो अंगों का नुकसान) पर 10 लाख रुपये मिलेंगे। एक आंख, एक हाथ या एक पैर खोने पर 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा, जबकि चोट लगने पर एक लाख रुपये तक का चिकित्सा खर्च वहन किया जाएगा।