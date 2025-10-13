मुंबई में आग का कहर! 24 घंटे में तीन बड़ी घटनाएं, करोड़ों की संपत्ति खाक, 7 लोग बाल-बाल बचे

आसनगांव, कुर्ला और खारघर में भीषण आग (Patrika Photo)
मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में बीते 24 घंटों में आग लगने की तीन बड़ी घटनाएं सामने आई। जिनमें करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। ताजा घटना ठाणे जिले के आसनगांव में हुई है, जहां एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का अभियान जारी है।
घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया गया। आग पर नियंत्रण पाने के लिए दमकलकर्मी लगातार मशक्कत कर रहे हैं। धुआं और लपटें कई किमी दूर से ही दिखाई दे रहीं है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में रखा सामान जलकर राख हो गया।
आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आग इतनी तेज है कि इसकी लपटें और धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली करा लिया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।
सोमवार तड़के मुंबई के कुर्ला इलाके में सोमवार तड़के करीब 3 बजे भीषण आग लग गई। यह आग कुर्ला के एक व्यावसायिक इलाके में लगी, जहां कई दुकानें और गोदाम मौजूद हैं। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 12 से अधिक गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गईं। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।
स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात अचानक धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद आग की लपटें दिखने लगीं। देखते ही देखते आग ने आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। जली हुई ज़्यादातर दुकानें मोटर स्पेयर पार्ट्स की थीं। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
अधिकारी अभी आग के कारणों की जांच कर रहे है। प्रारंभिक अनुमान में शॉर्ट सर्किट या ज्वलनशील पदार्थों को इसका कारण माना जा रहा है। लेकिन आग लगने का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
इससे पहले, रविवार को नवी मुंबई के खारघर के सेक्टर-35 स्थित 19 मंजिला ट्राइसिटी सिम्फनी टॉवर में आग लग गई थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आग की लपटें इमारत की 19वीं मंजिल तक पहुंच गईं थीं। सीआरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि आवासीय इमारत में आग दोपहर करीब 12:50 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जहां से सात लोगों को बेहोशी की हालत में बचाया गया। इन सात लोगों में तीन महिलाएं और चार पुरुष हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं।
कमांडेंट और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स की 102 बटालियन की क्विक एक्शन टीम ने भारी धुएं के बीच 17वीं और 18वीं मंजिल से निवासियों को बचाया। सभी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
आग इमारत के मीटर रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिससे 17वीं, 18वीं और 19वीं मंजिलों पर धुआं और आग फैल गई। बाद में फायर ब्रिगेड और खारघर पुलिस ने आग को फैलने से रोका और बुझाया।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग