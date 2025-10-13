मुंबई में आग का कहर! 24 घंटे में तीन बड़ी घटनाएं, करोड़ों की संपत्ति खाक, 7 लोग बाल-बाल बचे

इससे पहले, रविवार को नवी मुंबई के खारघर के सेक्टर-35 स्थित 19 मंजिला ट्राइसिटी सिम्फनी टॉवर में आग लग गई थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आग की लपटें इमारत की 19वीं मंजिल तक पहुंच गईं थीं। सीआरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि आवासीय इमारत में आग दोपहर करीब 12:50 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जहां से सात लोगों को बेहोशी की हालत में बचाया गया। इन सात लोगों में तीन महिलाएं और चार पुरुष हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं।