Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई में आग का कहर! 24 घंटे में तीन बड़ी घटनाएं, करोड़ों की संपत्ति खाक, 7 लोग बाल-बाल बचे

Asangaon, Kurla, Kharghar Fire: आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आग इतनी तेज है कि इसकी लपटें और धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 13, 2025

Maharashtra fire news

आसनगांव, कुर्ला और खारघर में भीषण आग (Patrika Photo)

मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में बीते 24 घंटों में आग लगने की तीन बड़ी घटनाएं सामने आई। जिनमें करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। ताजा घटना ठाणे जिले के आसनगांव में हुई है, जहां एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का अभियान जारी है।

घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया गया। आग पर नियंत्रण पाने के लिए दमकलकर्मी लगातार मशक्कत कर रहे हैं। धुआं और लपटें कई किमी दूर से ही दिखाई दे रहीं है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में रखा सामान जलकर राख हो गया।

आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आग इतनी तेज है कि इसकी लपटें और धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली करा लिया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

कुर्ला में कई दुकानें जलकर खाक

सोमवार तड़के मुंबई के कुर्ला इलाके में सोमवार तड़के करीब 3 बजे भीषण आग लग गई। यह आग कुर्ला के एक व्यावसायिक इलाके में लगी, जहां कई दुकानें और गोदाम मौजूद हैं। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 12 से अधिक गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गईं। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।

स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात अचानक धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद आग की लपटें दिखने लगीं। देखते ही देखते आग ने आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। जली हुई ज़्यादातर दुकानें मोटर स्पेयर पार्ट्स की थीं। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

अधिकारी अभी आग के कारणों की जांच कर रहे है। प्रारंभिक अनुमान में शॉर्ट सर्किट या ज्वलनशील पदार्थों को इसका कारण माना जा रहा है। लेकिन आग लगने का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।

खारघर में 19वीं मंजिल पर भीषण आग

इससे पहले, रविवार को नवी मुंबई के खारघर के सेक्टर-35 स्थित 19 मंजिला ट्राइसिटी सिम्फनी टॉवर में आग लग गई थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आग की लपटें इमारत की 19वीं मंजिल तक पहुंच गईं थीं। सीआरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि आवासीय इमारत में आग दोपहर करीब 12:50 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जहां से सात लोगों को बेहोशी की हालत में बचाया गया। इन सात लोगों में तीन महिलाएं और चार पुरुष हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं।

कमांडेंट और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स की 102 बटालियन की क्विक एक्शन टीम ने भारी धुएं के बीच 17वीं और 18वीं मंजिल से निवासियों को बचाया। सभी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

आग इमारत के मीटर रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिससे 17वीं, 18वीं और 19वीं मंजिलों पर धुआं और आग फैल गई। बाद में फायर ब्रिगेड और खारघर पुलिस ने आग को फैलने से रोका और बुझाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Oct 2025 12:54 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में आग का कहर! 24 घंटे में तीन बड़ी घटनाएं, करोड़ों की संपत्ति खाक, 7 लोग बाल-बाल बचे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

कांतारा के एक्टर ऋषभ शेट्टी के देखिए पैरों का हाल, 500 करोड़ की धाकड़ कमाई के बाद खुला राज

Rishab Shetty
टॉलीवुड

मिल गई GEN-Z की गजनी, थ्रिल और सस्पेंस नहीं, मगर प्यार का हर पल दिलाएगा 12 साल पहले आई ‘गजनी’ की याद

मिल गई GEN-Z की गजनी, थ्रिल और सस्पेंस नहीं, मगर प्यार का हर पल दिलाएगा 12 साल पहले आई 'गजनी' की याद
बॉलीवुड

मनीष मल्होत्रा की पार्टी में रेखा से लेकर उर्मिला तक ने बिखेरा ग्लैमर का तड़का, जमीं पर उतरे ये सितारे

मनीष मल्होत्रा की पार्टी में रेखा से उर्मिला तक ने बिखेरा ग्लैमर का तड़का, जमीं पर उतरे ये सितारे
बॉलीवुड

KBC 17: अमिताभ बच्चन से बच्चे ने की बदतमीजी, बोला- आप अपना मुंह….’ वीडियो देख भड़के यूजर्स

KBC Contestant manners child misbehaved
TV न्यूज

एक दो नहीं शिंदे की 8 योजनाएं फडणवीस सरकार ने की बंद! विपक्ष बोला- ये सरकार बहुत ‘चालू’ है

Devendra Fadnavis Eknath Shinde
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.