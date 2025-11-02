ट्यूशन टीचर ने 3 छोटी बच्चियों का किया यौन शोषण, पिता बोला- मैं खुद हूं चश्मदीद गवाह

यह मामला 22 नवंबर 2019 का है, जब एक पीड़िता के पिता ने ठाणे जिले के दिवा इलाके में रहने वाले शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, पिता ने एक निजी ट्यूशन क्लास में आरोपी शिक्षक को अपनी छह वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकत करते हुए देखा था। उस समय बच्ची दूसरी कक्षा में पढ़ रही थी।