Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

ट्यूशन टीचर ने 3 छोटी बच्चियों का किया यौन शोषण, पिता बोला- मैं खुद हूं चश्मदीद गवाह

अदालत ने तीन नाबालिग छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले में एक शिक्षक को दोषी ठहराते हुए तीन साल की जेल की सजा सुनाई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 02, 2025

Rape crime Maharashtra

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Image)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने तीन नाबालिग छात्राओं के साथ यौन शोषण करने के दोषी पाए गए एक शिक्षक को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि शिक्षक का यह कृत्य बेहद निंदनीय है और ऐसे अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष न्यायाधीश रूबी यू. मालवंकर ने 35 वर्षीय आरोपी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह आदेश 31 अक्टूबर को पारित किया।

2019 में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला 22 नवंबर 2019 का है, जब एक पीड़िता के पिता ने ठाणे जिले के दिवा इलाके में रहने वाले शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, पिता ने एक निजी ट्यूशन क्लास में आरोपी शिक्षक को अपनी छह वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकत करते हुए देखा था। उस समय बच्ची दूसरी कक्षा में पढ़ रही थी।

यह मामला सामने आने के बाद दो अन्य बच्चियों ने भी उसी शिक्षक पर इसी तरह के आरोप लगाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी ने तीनों बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया था।

अदालत ने आरोपी की दलील ठुकराई

सुनवाई के दौरान आरोपी ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसे पेशेवर प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठा फंसाया गया है, लेकिन अदालत ने यह दलील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि पीड़िताओं के बयान सुसंगत और विश्वसनीय हैं, और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें बयान रटाया गया था।

अदालत ने अपने फैसले में कहा, घटना के समय पीड़िता दूसरी कक्षा में पढ़ रही थी। इतनी कम उम्र में किसी बच्ची से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसे हर बात ठीक-ठीक याद हो। फिर भी उसने आरोपी की घिनौनी करतूतों की मुख्य बातें बतायी हैं।

फैसले में क्या कहा?

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने एक शिक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी और नैतिकता दोनों का उल्लंघन किया। उसने पढ़ने आई मासूम बच्चियों के साथ घृणित हरकत की और यह नहीं सोचा कि उसके व्यवहार का उनके शरीर, मन और मस्तिष्क पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे अपराध निंदनीय हैं और दोषी को कठोर दंड मिलना चाहिए।

मुआवजा देने का आदेश

अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी पर लगाया गया 15,000 रुपये का जुर्माना तीनों पीड़िताओं को समान रूप से मुआवजे के रूप में दिया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Nov 2025 08:52 pm

Published on:

02 Nov 2025 08:51 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ट्यूशन टीचर ने 3 छोटी बच्चियों का किया यौन शोषण, पिता बोला- मैं खुद हूं चश्मदीद गवाह

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

शाहरुख खान ने चकनाचूर किया फैंस का सपना, पोस्ट कर दी ये बड़ी जानकारी

Shah Rukh Khan apologized fans
बॉलीवुड

Pune: मेट्रो स्टेशन के खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार, 2 युवकों की मौत, देखें हादसे का भयानक वीडियो

Pune Koragaon Accident
मुंबई

Palak Muchhal: बॉलीवुड की फेमस सिंगर बनी फरिश्ता, 3800 से ज्यादा गरीब बच्चों दी नई जिंदगी

Palak Muchhal
बॉलीवुड

दुखद: पंकज त्रिपाठी पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का नींद में ही हुआ निधन

pankaj tripathi mother dies
बॉलीवुड

King Movie Teaser: इंतजार हुआ खत्म… शाहरुख खान की मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘किंग’ का धमाकेदार टीजर रिलीज

Shahrukh Khan King Movie Teaser Release
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.