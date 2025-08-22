बॉयफ्रेंड को लेकर दो सहेलियों में हुआ झगड़ा, एक ने दूसरी की गला दबाकर कर दी हत्या, 4 गिरफ्तार

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस मामले में मृतका की दोस्त फडताडे, उसके बेटे और दो अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। इस वारदात ने बीड में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।