Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

बॉयफ्रेंड को लेकर दो सहेलियों में हुआ झगड़ा, एक ने दूसरी की गला दबाकर कर दी हत्या, 4 गिरफ्तार

Maharashtra Crime News: चार साल पहले पीड़िता के पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। हाल ही में वह होमगार्ड में भर्ती हुई थी।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 22, 2025

Maharashtra crime news
महाराष्ट्र पुलिस (AI Image)

महाराष्ट्र के बीड जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रही आपराधिक वारदातों के बीच गुरुवार को हुई इस हत्या ने पूरे शहर को हिला दिया। इस बार मामला एक प्रेम संबंध से जुड़ा है, जिसमें जलन के चलते एक महिला होमगार्ड की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव नाले में फेंक दिया गया।

मृतका का नाम अयोध्या राहुल व्हरकटे (26) बताया जा रहा है। चार साल पहले सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो चुकी थी। वह अपनी तीन साल की बेटी को ससुराल में छोड़कर बीड शहर के अंबिका चौक इलाके में रहती थी। हाल ही में वह होमगार्ड में भर्ती हुई थी और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी।

पुलिस के अनुसार, गेवराई के लुखामसला निवासी अयोध्या की सहेली फडताडे का राठौड़ नामक युवक से प्रेम संबंध था। लेकिन कुछ समय से राठौड़ का झुकाव अयोध्या की ओर बढ़ने लगा। इसी से नाराज होकर फडताडे ने दो दिन पहले अयोध्या को घर बुलाया और अपने बेटे की मदद से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी।

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र: डिप्टी SP की दबंगई, मंत्री का काफिला रोकने पर प्रदर्शनकारी को कूदकर मारी लात, अब फंसे मुश्किल में
मुंबई
image

जांच में खुलासा हुआ कि हत्या के बाद सहेली ने ही शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। आधी रात को मृतका का शव एक बॉक्स में रखकर स्कूटी से शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर झाड़ियों में स्थित नाले में फेंक दिया। गुरुवार सुबह जब स्थानीय लोगों को नाले में शव दिखा, तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस मामले में मृतका की दोस्त फडताडे, उसके बेटे और दो अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। इस वारदात ने बीड में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

Jalgaon: एक झटके में खत्म हुआ पूरा परिवार, लेकिन बच गई नन्ही दुर्गा, पांच लाशों के बीच रोती देख दहल उठे लोग
मुंबई
electric shock death in Maharashtra

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Aug 2025 11:41 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / बॉयफ्रेंड को लेकर दो सहेलियों में हुआ झगड़ा, एक ने दूसरी की गला दबाकर कर दी हत्या, 4 गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.