बॉयफ्रेंड को लेकर दो सहेलियों में हुआ झगड़ा, एक ने दूसरी की गला दबाकर कर दी हत्या, 4 गिरफ्तार

महाराष्ट्र के बीड जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रही आपराधिक वारदातों के बीच गुरुवार को हुई इस हत्या ने पूरे शहर को हिला दिया। इस बार मामला एक प्रेम संबंध से जुड़ा है, जिसमें जलन के चलते एक महिला होमगार्ड की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव नाले में फेंक दिया गया।
मृतका का नाम अयोध्या राहुल व्हरकटे (26) बताया जा रहा है। चार साल पहले सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो चुकी थी। वह अपनी तीन साल की बेटी को ससुराल में छोड़कर बीड शहर के अंबिका चौक इलाके में रहती थी। हाल ही में वह होमगार्ड में भर्ती हुई थी और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी।
पुलिस के अनुसार, गेवराई के लुखामसला निवासी अयोध्या की सहेली फडताडे का राठौड़ नामक युवक से प्रेम संबंध था। लेकिन कुछ समय से राठौड़ का झुकाव अयोध्या की ओर बढ़ने लगा। इसी से नाराज होकर फडताडे ने दो दिन पहले अयोध्या को घर बुलाया और अपने बेटे की मदद से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी।
जांच में खुलासा हुआ कि हत्या के बाद सहेली ने ही शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। आधी रात को मृतका का शव एक बॉक्स में रखकर स्कूटी से शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर झाड़ियों में स्थित नाले में फेंक दिया। गुरुवार सुबह जब स्थानीय लोगों को नाले में शव दिखा, तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस मामले में मृतका की दोस्त फडताडे, उसके बेटे और दो अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। इस वारदात ने बीड में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।