पहले अंतरिक्ष कुमार और अब आदित्य यादव… पुणे NDA में 15 दिनों में दूसरी मौत! जांच के आदेश

एनडीए (National Defence Academy) अधिकारियों के मुताबिक, मृतक की पहचान आदित्य यादव (18) के तौर पर हुई है, जो पहले सेमेस्टर का कैडेट थे। एनडीए द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया, “23 अक्टूबर को शाम 5 बजे, एक स्विमिंग प्रैक्टिस सत्र के दौरान यह घटना घटी। यह प्रैक्टिस कमजोर तैराकों के लिए प्रशिक्षकों की निगरानी में आयोजित की जा रही थी। प्रशिक्षु स्विमिंग पूल में तैर रहे थे और तभी कैडेट आदित्य यादव (Aditya D Yadav) को अचानक पानी की सतह पर अचेत पाया गया। आदित्य को बेहोश देख दो लाइफगार्ड्स तुरंत पानी में कूदे और उन्हें बाहर निकाला। तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) और मेडिकल सहायता दी गई, और फिर उन्हें खड़कवासा स्थित मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया। दुर्भाग्यवश, कैडेट को बचाया नहीं जा सका।”