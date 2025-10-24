पहले अंतरिक्ष कुमार और अब आदित्य यादव… पुणे NDA में 15 दिनों में दूसरी मौत! जांच के आदेश

एनडीए (पुणे) में पासिंग आउट परेड करते कैडेट (Photo: IANS)
पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में 18 वर्षीय पहले सेमेस्टर के कैडेट की स्विमिंग प्रैक्टिस के दौरान मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा गुरुवार की शाम को हुआ था। दो सप्ताह पहले ही पुणे एनडीए (NDA cadet dies in Pune) में एक अन्य 18 वर्षीय कैडेट ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। इस वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
एनडीए (National Defence Academy) अधिकारियों के मुताबिक, मृतक की पहचान आदित्य यादव (18) के तौर पर हुई है, जो पहले सेमेस्टर का कैडेट थे। एनडीए द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया, “23 अक्टूबर को शाम 5 बजे, एक स्विमिंग प्रैक्टिस सत्र के दौरान यह घटना घटी। यह प्रैक्टिस कमजोर तैराकों के लिए प्रशिक्षकों की निगरानी में आयोजित की जा रही थी। प्रशिक्षु स्विमिंग पूल में तैर रहे थे और तभी कैडेट आदित्य यादव (Aditya D Yadav) को अचानक पानी की सतह पर अचेत पाया गया। आदित्य को बेहोश देख दो लाइफगार्ड्स तुरंत पानी में कूदे और उन्हें बाहर निकाला। तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) और मेडिकल सहायता दी गई, और फिर उन्हें खड़कवासा स्थित मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया। दुर्भाग्यवश, कैडेट को बचाया नहीं जा सका।”
इसमें आगे कहा गया, “राष्ट्रीय रक्षा अकादमी शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। पुलिस और परिवार को सूचित कर दिया गया है। दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए एक औपचारिक जांच का आदेश दिया गया है।”
पुणे सिटी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें एनडीए अधिकारियों से इस घटना के बारे में सूचित किया गया है और अब इस मौत की जांच की जाएगी।
यह हादसा उस समय हुआ जब पुणे एनडीए में एक अन्य 18 वर्षीय कैडेट अंतरिक्ष कुमार सिंह (Antriksh Kumar Singh) की संदिग्ध आत्महत्या की घटना को लेकर जांच चल रही थी। अंतरिक्ष कुमार उत्तर प्रदेश के निवासी थे, 10 अक्टूबर को एनडीए के होस्टल रूम में मृत पाए गए थे। वह एनडीए के चार्ली स्क्वाड्रन के पहले सेमेस्टर के कैडेट थे और जुलाई में ही अकादमी जॉइन की थी। फिलहाल अधिकारियों की टीम दोनों मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग