शिरडी साईंबाबा के दर्शन के बाद शराब पी… कुछ घंटे बाद ट्रेन की चपेट में आए, 2 लोगों की मौत

मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) से रक्सौल (बिहार) जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से शनिवार देर रात कई यात्रियों के ट्रेन से गिरने की दुखद खबर आई थी। कहा जा रहा था कि नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास तीन युवक ट्रेन से गिर गए, जिसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन अब इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ आया है। रेलवे पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि तीनों पीड़ित ट्रेन से नहीं गिरे थे, बल्कि वह शराब के नशे में पटरी पार कर रहे थे और ट्रेन की चपेट में आ गए।