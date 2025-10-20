शिरडी साईंबाबा के दर्शन के बाद शराब पी… कुछ घंटे बाद ट्रेन की चपेट में आए, 2 लोगों की मौत

कर्मभूमि एक्सप्रेस से नहीं गिरे थे यात्री- रेलवे (Photo: IANS/File)
मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) से रक्सौल (बिहार) जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से शनिवार देर रात कई यात्रियों के ट्रेन से गिरने की दुखद खबर आई थी। कहा जा रहा था कि नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास तीन युवक ट्रेन से गिर गए, जिसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन अब इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ आया है। रेलवे पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि तीनों पीड़ित ट्रेन से नहीं गिरे थे, बल्कि वह शराब के नशे में पटरी पार कर रहे थे और ट्रेन की चपेट में आ गए।
मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) स्वप्निल नीला ने नासिक रेलवे स्टेशन हादसे पर कहा, "18 अक्टूबर की रात लगभग साढ़े 9 बजे रक्सौल जाने वाली ट्रेन के ड्राइवर ने सूचना दी कि कुछ लोग पटरियों के किनारे गिर गए हैं। आरपीएफ और स्टेशन स्टाफ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और तीनों को अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। जिन लोगों की इस घटना में मौत हुई है ये ट्रेन से नहीं गिरे हैं बल्कि ये एक ट्रेसपासिंग की घटना थी।“
उन्होंने आगे बताया कि पीड़ित व्यक्ति गुजरात के दाहोद के रहने वाले हैं और मालेगांव शहर में शटरिंग का काम कर रहे थे। ये तीनों शिरडी में साईंबाबा के दर्शन के लिए गए थे और वापस लौटते समय उन्होंने नासिक में शराब पी। वह नशे की हालत में पटरियों को पार कर रहे थे। तभी अचानक दोनों तरफ से दो ट्रेनें आ गईं और वे उनकी चपेट में आ गए। घायल व्यक्ति समय रहते पटरी से कूद गया, जिस से वह बच पाया। वे किसी ट्रेन से सफर करते समय नहीं गिरे थे।"
हादसे के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पहले कहा जा रहा था कि गाड़ी संख्या 12546 कर्मभूमि एक्सप्रेस में यात्रियों की अधिक संख्या के कारण कुछ लोग दरवाजे के पास यात्रा कर रहे थे और उनमें से तीन लोग गिर पड़े। लेकिन घायल के बयान और पुलिस की जांच में सच सामने आ गया है।
