Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

शिरडी साईंबाबा के दर्शन के बाद शराब पी… कुछ घंटे बाद ट्रेन की चपेट में आए, 2 लोगों की मौत

Maharashtra Train Accident: यह हादसा नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास हुआ। पीड़ित शिरडी साईंबाबा के दर्शन कर लौट रहे थे। मृतकों की पहचान हो चुकी है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 20, 2025

Karmabhoomi SF Express accident update

कर्मभूमि एक्सप्रेस से नहीं गिरे थे यात्री- रेलवे (Photo: IANS/File)

मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) से रक्सौल (बिहार) जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से शनिवार देर रात कई यात्रियों के ट्रेन से गिरने की दुखद खबर आई थी। कहा जा रहा था कि नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास तीन युवक ट्रेन से गिर गए, जिसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन अब इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ आया है। रेलवे पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि तीनों पीड़ित ट्रेन से नहीं गिरे थे, बल्कि वह शराब के नशे में पटरी पार कर रहे थे और ट्रेन की चपेट में आ गए।

मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) स्वप्निल नीला ने नासिक रेलवे स्टेशन हादसे पर कहा, "18 अक्टूबर की रात लगभग साढ़े 9 बजे रक्सौल जाने वाली ट्रेन के ड्राइवर ने सूचना दी कि कुछ लोग पटरियों के किनारे गिर गए हैं। आरपीएफ और स्टेशन स्टाफ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और तीनों को अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। जिन लोगों की इस घटना में मौत हुई है ये ट्रेन से नहीं गिरे हैं बल्कि ये एक ट्रेसपासिंग की घटना थी।“

उन्होंने आगे बताया कि पीड़ित व्यक्ति गुजरात के दाहोद के रहने वाले हैं और मालेगांव शहर में शटरिंग का काम कर रहे थे। ये तीनों शिरडी में साईंबाबा के दर्शन के लिए गए थे और वापस लौटते समय उन्होंने नासिक में शराब पी। वह नशे की हालत में पटरियों को पार कर रहे थे। तभी अचानक दोनों तरफ से दो ट्रेनें आ गईं और वे उनकी चपेट में आ गए। घायल व्यक्ति समय रहते पटरी से कूद गया, जिस से वह बच पाया। वे किसी ट्रेन से सफर करते समय नहीं गिरे थे।"

हादसे के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पहले कहा जा रहा था कि गाड़ी संख्या 12546 कर्मभूमि एक्सप्रेस में यात्रियों की अधिक संख्या के कारण कुछ लोग दरवाजे के पास यात्रा कर रहे थे और उनमें से तीन लोग गिर पड़े। लेकिन घायल के बयान और पुलिस की जांच में सच सामने आ गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

20 Oct 2025 05:33 pm

Published on:

20 Oct 2025 05:32 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शिरडी साईंबाबा के दर्शन के बाद शराब पी… कुछ घंटे बाद ट्रेन की चपेट में आए, 2 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

नौसेना दिवस पर होगी ‘जलकन्या’ की भव्य स्क्रीनिंग, पीएम मोदी कर सकते हैं शिरकत

Jalkanya documentary Update
बॉलीवुड

दीपावली पर रजनीकांत ने लूटी महफिल, ‘जेलर 2’ का BTS वीडियो आया सामने

Rajinikanth Jailer 2 BTS Video
टॉलीवुड

गिरफ्तारी के डर से बुजुर्ग ने ठगों को दे दिए 1.08 करोड़, पूरा मामला जान रह जाएंगे हैरान

Cyber Crime
मुंबई

शर्मनाक! दोस्त के साथ बैठी थी लड़की, 6 लोग आए और घसीटकर झाड़ियों में ले गए, किया गैंगरेप

Rape news
मुंबई

अमिताभ बच्चन के सामने आया दूसरा अमिताभ बच्चन, किए ऐसे सवाल की हैरान रह गए फैंस

अमिताभ बच्चन के सामने आया दूसरा अमिताभ बच्चन, किए ऐसे सवाल की हैरान रह गए फैंस
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.