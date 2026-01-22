ठाकरे भाइयों में ‘मतभेद’… शिंदे को समर्थन देने से उद्धव नाखुश, राज की मनसे ने क्या कहा?

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका में कुल 122 नगरसेवक हैं। इनमें शिंदे गुट के 53 और भाजपा के 50 नगरसेवक चुने गए हैं। चुनाव दोनों दलों ने गठबंधन में लड़ा था, लेकिन सीटों का अंतर बेहद कम होने के कारण भाजपा यहां सत्ता में बराबर हिस्सेदारी की मांग कर रही है। सूत्रों के अनुसार, शिंदे गुट भाजपा के लिए मेयर पद और अन्य अहम पद छोड़ने के मूड में नहीं है। इस बीच मनसे के 5 पार्षदों ने शिंदे सेना को समर्थन दे दिया है, जिससे शिंदे गुट बहुमत के करीब पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि उद्धव गुट के भी कुछ पार्षदों के शिंदे खेमे में जाने की चर्चा गर्म है।