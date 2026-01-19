कांग्रेस से गठबंधन करने वाली वंचित ने शिंदे को सौंपा समर्थन पत्र, भाजपा के साथ हुआ बड़ा खेला

उल्हासनगर नगर निगम चुनाव के नतीजों में भाजपा 37 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से वह महज 3 कदम दूर रह गई। दूसरी ओर, 36 सीटें जीतने वाली शिवसेना ने अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत की। शिवसेना को पहले ही अपने सहयोगी 'साई पार्टी' (SAI Party) के एक पार्षद और एक निर्दलीय का समर्थन मिल चुका था, जिससे उनकी संख्या 38 पहुंच गई थी। अब वंचित बहुजन आघाड़ी के दो और पार्षदों का समर्थन मिलने के बाद शिवसेना का आंकड़ा 40 पर पहुंच गया है, जो बहुमत के लिए पर्याप्त है।