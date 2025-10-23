Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

3 महीने में 8 मुलाकातें, लेकिन गठबंधन का ऐलान नहीं… उद्धव और राज ठाकरे के बीच कहां फंसा पेच?

Maharashtra Politics: हाल ही में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह बयान देकर हलचल बढ़ा दी कि बीएमसी चुनाव में पार्टी का उद्धव ठाकरे की शिवसेना या राज ठाकरे की मनसे से कोई गठबंधन नहीं होगा।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 23, 2025

Raj Thackeray and Uddhav Thackeray unite

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे (Photo: IANS)

महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर सूबे की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। गठबंधन की अटकलों के बीच शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे बुधवार को अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे से उनके निवास ‘शिवतीर्थ’ पर मिले। बताया गया कि उद्धव ठाकरे अपनी चाची और राज की मां कुंदा ठाकरे को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे थे।

दिलचस्प बात यह है कि यह इस महीने दोनों नेताओं की चौथी और बीते जुलाई से अब तक आठवीं मुलाकात थी। कभी एक-दूसरे के कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे ठाकरे भाइयों के बीच बढ़ती नजदीकियों ने राज्य की सियासत में नए समीकरणों को जन्म दिया है।

दोनों नेता इसी साल जुलाई में तब साथ आए थे, जब महाराष्ट्र सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने का फैसला लिया था। इसके बाद से वे कई मौकों पर साथ देखे गए हैं, जिनमें पिछले हफ्ते शिवाजी पार्क में मनसे द्वारा आयोजित ‘दीपोत्सव’ कार्यक्रम भी शामिल है।

राज ठाकरे ने 2005 में अविभाजित शिवसेना छोड़कर मनसे की स्थापना की थी। उस समय उन्होंने पार्टी से अपने अलग होने के लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनावों में दोनों दलों के खराब प्रदर्शन के बाद अब दोनों नेताओं ने पुरानी कटुता भुलाकर ‘ठाकरे ब्रांड’ के तहत एक साझा राजनीतिक रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है।

शिवसेना (उबाठा) और मनसे के कुछ नेताओं का दावा है कि राज्य में 31 जनवरी 2026 से पहले होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले दोनों दलों का एक होना अब सिर्फ औपचारिकता भर रह गया है। हालांकि उद्धव और राज की लगातार मुलाकातों के बावजूद अभी तक किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है।

कहीं कांग्रेस तो वजह नहीं!

इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई जगताप ने यह बयान देकर हलचल बढ़ा दी कि मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC) में कांग्रेस का उद्धव ठाकरे की शिवसेना या राज ठाकरे की मनसे से कोई गठबंधन नहीं होगा। इस बयान पर दोनों दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

हालांकि कांग्रेस की मुंबई इकाई की प्रमुख वर्षा गायकवाड ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि जगताप की यह टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत राय है और ऐसे फैसले व्यक्तिगत तौर पर नहीं लिए जाते हैं।

विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (एमवीए), जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठा) और शरद पवार की एनसीपी (एसपी) शामिल हैं। लेकिन ठाकरे भाइयों की लगातार मुलाकातों ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है।

हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा था कि महाविकास आघाड़ी में मनसे को शामिल करने की जरुरत नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन पर फैसला लेने का अधिकार स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। इस बयान के बाद से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठा), मनसे और एनसीपी शरद पवार गुट एक साथ आते हैं, तो कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी।

ये भी पढ़ें

बिहार के बाद महाराष्ट्र में INDIA ब्लॉक में दरार! कांग्रेस बोली- अकेले लड़ेंगे BMC चुनाव, उद्धव सेना ने दिया करार जवाब
मुंबई
Uddhav Thackeray and Rahul Gandhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Oct 2025 11:01 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 3 महीने में 8 मुलाकातें, लेकिन गठबंधन का ऐलान नहीं… उद्धव और राज ठाकरे के बीच कहां फंसा पेच?

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

CBI की क्लोजर रिपोर्ट सिर्फ दिखावा… पांच साल बाद सुशांत सिंह राजपूत मामले में आया नया मोड़

SSR Case Update
बॉलीवुड

ऋषभ टंडन की पत्नी ने पति के लिए किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- ‘आप मुझे छोड़कर चले गए, मैं कसम खाती हूं…’

Rishabh Tandon Wife Olesya Wrote an Emotional Post
मनोरंजन

Rain Alert: 96 घंटे टूटकर बरसेंगे बादल, आंधी और बादलों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठेंगे कई जिले

heavy rainfall alert
मुंबई

जावेद अख्तर के Video ने इंटरनेट पर मचाई खलबली, कौन हैं लकी अली? जिन्होंने पहले लेखक को बताया खराब इंसान फिर मांग ली माफी

Singer Lucky Ali Angry On Javed Akhtar
बॉलीवुड

परमाणु बम का डिजाइन, न्यूक्लियर प्लांट का ब्लूप्रिंट, 3 नकली पासपोर्ट… मुंबई में फर्जी वैज्ञानिक के घर क्या-क्या मिला?

Maharashtra police
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.