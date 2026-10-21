सत्ता परिवर्तन के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने-सामने, दोनों शिवसेना गुटों के बीच बढ़ा विवाद

भाजपा नेताओं ने बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अल्बानिया जैसे देशों में हुए आंदोलनों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि भारत में भी इसी तरह सत्ता परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में विजयादशमी कार्यक्रम के दौरान भी सत्ता परिवर्तन को लेकर टिप्पणी की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के अन्य नेताओं ने कहा कि भारत में सत्ता परिवर्तन का रास्ता चुनावों से होकर ही गुजरता है। भाजपा की ओर से यह आरोप भी लगाया गया कि विपक्ष विदेशी मदद के जरिए सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। ये आरोप भाजपा नेताओं के राजनीतिक दावे हैं।