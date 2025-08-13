13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

Maharashtra Politics: जनता तुम्हारी बाप है, जब तक गड्ढे हैं… उद्धव ठाकरे ने भाजपा सरकार पर हमला बोला

Uddhav Thackeray: शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की भाजपा नीत सरकार को घेरते हुए कहा, जनता तुम्हारी बाप है, ये पैसा उनका है। जब तक सड़क के गड्ढे नहीं भरोगे, जुर्माना नहीं भरेंगे।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 13, 2025

Uddhav Thackeray on BJP EVM hack
उद्धव ठाकरे (Photo- IANS/File)

शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई के बांद्रा पश्चिम स्थित रंगशारदा सभागृह में आयोजित गणेशोत्सव मंडलों की बैठक में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुंबई-कोकण मार्ग के गड्ढों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब तक ये गड्ढे भर नहीं जाते, तब तक हम कोई जुर्माना नहीं भरेंगे। ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नीत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जनता ही मालिक है और ये पैसा जनता का है।

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, "मुंबई-गोवा सड़क पर गड्ढे हैं और हादसे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर पंडाल लगाने के लिए सड़क पर गड्ढे किए गए, तो 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन आज मैं घोषणा करता हूं कि मुंबई-गोवा या मुंबई-कोकण रोड पर जितने भी गड्ढे हैं, उसके लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जनता तुम्हारी बाप है, ये पैसा उनका है। जब तक वे सभी गड्ढे नहीं भरते, तब तक गणपति उत्सव के पंडालों के लिए किए गए गड्ढों का जुर्माना हम नहीं भरेंगे।“

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र: कैबिनेट बैठक में 4 बड़े फैसले, लेकिन डिप्टी CM एकनाथ शिंदे और उनके मंत्री रहे नदारद, नाराजगी की अटकलें तेज
मुंबई
Eknath Shinde Deputy CM Maharashtra

गणेशोत्सव को लेकर उन्होंने कहा कि बप्पा सब देख रहे हैं, इसलिए उत्सव उल्लास के साथ लेकिन नियमों की मर्यादा में मनाया जाए। डीजे पर पाबंदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नियम का पालन करेंगे, लेकिन त्योहार पर बेवजह पाबंदियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि मुंबई महापालिका (BMC) आगे भी शिवसेना के पास ही रहेगी। मराठी-हिंदी विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी को जबरन थोपने की कोशिश का शिवसेना उबाठा ने विरोध किया और इसके लिए आंदोलन भी किया। बाद में यह निर्णय वापस ले लिया गया और एक समिति गठित की गई। इस समिति के अध्यक्ष नरेंद्र जाधव है, जो अर्थशास्त्री हैं, उनका भाषा से कोई लेना-देना नहीं है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Aug 2025 10:49 am

Published on:

13 Aug 2025 10:48 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Maharashtra Politics: जनता तुम्हारी बाप है, जब तक गड्ढे हैं… उद्धव ठाकरे ने भाजपा सरकार पर हमला बोला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.