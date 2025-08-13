Maharashtra Politics: जनता तुम्हारी बाप है, जब तक गड्ढे हैं… उद्धव ठाकरे ने भाजपा सरकार पर हमला बोला

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, "मुंबई-गोवा सड़क पर गड्ढे हैं और हादसे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर पंडाल लगाने के लिए सड़क पर गड्ढे किए गए, तो 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन आज मैं घोषणा करता हूं कि मुंबई-गोवा या मुंबई-कोकण रोड पर जितने भी गड्ढे हैं, उसके लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जनता तुम्हारी बाप है, ये पैसा उनका है। जब तक वे सभी गड्ढे नहीं भरते, तब तक गणपति उत्सव के पंडालों के लिए किए गए गड्ढों का जुर्माना हम नहीं भरेंगे।“