इंसानियत हुई शर्मसार: चपाती खिलाने के बाद गाय को लगाया जहर वाला इंजेक्शन, तड़प-तड़पकर तोड़ा दम  

खड़कपाड़ा पुलिस थाने के अधिकारी के अनुसार, रविवार को दो लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर कल्याण के एक आवासीय परिसर के पास स्थित मैदान में पहुंचे। उस समय वहां कई गायें चर रही थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों व्यक्तियों ने पहले गायों को चपाती खिलाई। इसके बाद उन्होंने एक गाय को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही गाय जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरी घटना देखते ही स्थानीय लोग दंग रह गए।