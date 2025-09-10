Patrika LogoSwitch to English

इंसानियत हुई शर्मसार: चपाती खिलाने के बाद गाय को लगाया जहर वाला इंजेक्शन, तड़प-तड़पकर तोड़ा दम  

Maharashtra News: ठाणे पुलिस ने इस मामले में दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दोनों आरोपी फरार बताये जा रहे है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 10, 2025

महाराष्ट्र के ठाणे जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गाय को जहर देकर मार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दोनों आरोपी फरार है।

खड़कपाड़ा पुलिस थाने के अधिकारी के अनुसार, रविवार को दो लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर कल्याण के एक आवासीय परिसर के पास स्थित मैदान में पहुंचे। उस समय वहां कई गायें चर रही थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों व्यक्तियों ने पहले गायों को चपाती खिलाई। इसके बाद उन्होंने एक गाय को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही गाय जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरी घटना देखते ही स्थानीय लोग दंग रह गए।

गाय की मौत के बाद दोनों आरोपी वहां से तुरंत फरार हो गए। इलाके में रहने वाले एक किसान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। उनका कहना है कि इस तरह की बर्बर हरकत न केवल अमानवीय है बल्कि कानून के खिलाफ भी है।

पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच चल रही है। 

10 Sept 2025 03:06 pm

