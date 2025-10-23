Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

ऐतिहासिक स्थल पर वीडियो बनाने से रोका तो युवक ने बना दिया हिंदी-मराठी भाषा का मुद्दा, अब ASI लेगी एक्शन

Vasai Fort Viral Video: महाराष्ट्र के वसई किले में उस समय हंगामा मच गया जब छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा पहने एक युवक को सुरक्षाकर्मियों ने वीडियो बनाने से रोक दिया।

less than 1 minute read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 23, 2025

Vasai fort Hindi Marathi row video

मराठी क्यों नहीं सिखा? युवक ने सुरक्षाकर्मियों से की बहस

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के करीब आने के साथ ही हिंदी-मराठी भाषा का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। मुंबई से सटे पालघर जिले के ऐतिहासिक वसई किले (Vasai Fort) में एक युवक ने सुरक्षाकर्मियों द्वारा वीडियो रिकॉर्ड करने से रोके जाने पर इसे मराठी अस्मिता का मुद्दा बना दिया। युवक छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा में किले में प्रवेश करने गया था, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोक दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, मराठी भाषी युवक वसई किले में महान मराठा राजा शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए वीडियो फिल्माने पहुंचा था। लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा गार्डों ने नियमों का हवाला देते हुए उसे अंदर जाने से मना कर दिया। जिसके बाद इस मामले ने भाषाई मोड़ ले लिया।

वायरल वीडियो में शिवाजी महाराज की वेशभूषा में एक शख्स सुरक्षा गार्ड से मराठी भाषा को लेकर बहस करता दिख रहा है। वीडियो में वह हिंदी भाषी गार्ड से कहता है कि “मैं तुझे सम्मान दे रहा हूं हिंदी में बात करके, तो तू भी महाराष्ट्र में मराठी बोल कर सम्मान दे।” जब गार्ड बताता है कि वह दो साल से काम कर रहा है, तो युवक भड़क जाता है और पूछता है कि मराठी क्यों नहीं सीखा? उसने शिवाजी महाराज और मराठों का अनादर करने का भी आरोप लगाया।

मराठी क्यों नहीं सिखा? शिवाजी महाराज की वेशभूषा में आए युवक ने गार्ड से की बहस

यह वीडियो वायरल होते ही एएसआई ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वसई किले के एएसआई प्रभारी अधिकारी कैलाश शिंदे ने कहा, घटना हमारे संज्ञान में आई है और इस संबंध में उचित कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Oct 2025 01:35 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ऐतिहासिक स्थल पर वीडियो बनाने से रोका तो युवक ने बना दिया हिंदी-मराठी भाषा का मुद्दा, अब ASI लेगी एक्शन

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

सारा अली खान ने पोस्ट में बता दी दिल की बात, कहा- आज मैं जो कुछ भी हूं…

Sara Ali Khan Kedarnath Temple News
बॉलीवुड

मुंबई के JNS बिजनेस सेंटर में लगी भीषण आग, कई लोग अंदर फंसे, बचाव अभियान जारी

Jogeshwari massive fire
मुंबई

CBI की क्लोजर रिपोर्ट सिर्फ दिखावा… पांच साल बाद सुशांत सिंह राजपूत मामले में आया नया मोड़

SSR Case Update
बॉलीवुड

3 महीने में 8 मुलाकातें, लेकिन गठबंधन का ऐलान नहीं… उद्धव और राज ठाकरे के बीच कहां फंसा पेच?

Raj Thackeray and Uddhav Thackeray unite
मुंबई

ऋषभ टंडन की पत्नी ने पति के लिए किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- ‘आप मुझे छोड़कर चले गए, मैं कसम खाती हूं…’

Rishabh Tandon Wife Olesya Wrote an Emotional Post
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.