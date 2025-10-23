ऐतिहासिक स्थल पर वीडियो बनाने से रोका तो युवक ने बना दिया हिंदी-मराठी भाषा का मुद्दा, अब ASI लेगी एक्शन

मराठी क्यों नहीं सिखा? युवक ने सुरक्षाकर्मियों से की बहस
महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के करीब आने के साथ ही हिंदी-मराठी भाषा का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। मुंबई से सटे पालघर जिले के ऐतिहासिक वसई किले (Vasai Fort) में एक युवक ने सुरक्षाकर्मियों द्वारा वीडियो रिकॉर्ड करने से रोके जाने पर इसे मराठी अस्मिता का मुद्दा बना दिया। युवक छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा में किले में प्रवेश करने गया था, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोक दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, मराठी भाषी युवक वसई किले में महान मराठा राजा शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए वीडियो फिल्माने पहुंचा था। लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा गार्डों ने नियमों का हवाला देते हुए उसे अंदर जाने से मना कर दिया। जिसके बाद इस मामले ने भाषाई मोड़ ले लिया।
वायरल वीडियो में शिवाजी महाराज की वेशभूषा में एक शख्स सुरक्षा गार्ड से मराठी भाषा को लेकर बहस करता दिख रहा है। वीडियो में वह हिंदी भाषी गार्ड से कहता है कि “मैं तुझे सम्मान दे रहा हूं हिंदी में बात करके, तो तू भी महाराष्ट्र में मराठी बोल कर सम्मान दे।” जब गार्ड बताता है कि वह दो साल से काम कर रहा है, तो युवक भड़क जाता है और पूछता है कि मराठी क्यों नहीं सीखा? उसने शिवाजी महाराज और मराठों का अनादर करने का भी आरोप लगाया।
यह वीडियो वायरल होते ही एएसआई ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वसई किले के एएसआई प्रभारी अधिकारी कैलाश शिंदे ने कहा, घटना हमारे संज्ञान में आई है और इस संबंध में उचित कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग