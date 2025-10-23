ऐतिहासिक स्थल पर वीडियो बनाने से रोका तो युवक ने बना दिया हिंदी-मराठी भाषा का मुद्दा, अब ASI लेगी एक्शन

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के करीब आने के साथ ही हिंदी-मराठी भाषा का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। मुंबई से सटे पालघर जिले के ऐतिहासिक वसई किले (Vasai Fort) में एक युवक ने सुरक्षाकर्मियों द्वारा वीडियो रिकॉर्ड करने से रोके जाने पर इसे मराठी अस्मिता का मुद्दा बना दिया। युवक छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा में किले में प्रवेश करने गया था, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोक दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है।