मुंबई

IMD Alert: अगले 48 घंटे भारी, बारिश मचाएगी तांडव, 6 जिलों में रेड अलर्ट घोषित

Maharashtra Rain Alert: बंगाल की खाड़ी में बने लो-प्रेशर एरिया (LPA) का असर महाराष्ट्र में दिखाई देने लगा है। इसके चलते राज्य के अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Sep 28, 2025

Mumbai Rain Alert

Mumbai Rain Red Alert

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले दो-तीन दिनों तक मूसलधार बारिश का खतरा मंडरा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 28 से 29 सितंबर के बीच मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और विदर्भ में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है।

अधिकारिक जानकारी के अनुसार, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में 28 और 29 सितंबर को कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। खासतौर पर 28 सितंबर को कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। विदर्भ में 27 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका है। वहीं, मराठवाड़ा, जहां पहले से ही जोरदार बारिश हो रही है, वहां 29 सितंबर तक आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश हो सकती है। 28 सितंबर को मराठवाड़ा के कई हिस्सों में भारी बारिश की बहुत अधिक संभावना है।

आईएमडी ने छह जिलों में रेड अलर्ट और 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र को एहतियाती कदम उठाने और सभी आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई समेत पूरे कोंकण में आज भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है।

28 सितंबर: रेड अलर्ट- मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, पुणे घाट क्षेत्र, नासिक घाट क्षेत्र ; ऑरेंज अलर्ट- रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, कोल्हापुर घाट क्षेत्र, सतारा घाट क्षेत्र, छत्रपति संभाजीनगर

29 सितंबर: रेड अलर्ट- पालघर, नासिक घाट क्षेत्र ; ऑरेंज अलर्ट- मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पुणे घाट क्षेत्र

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे आधिकारिक निर्देशों का पालन करें और बाढ़ प्रभावित या खतरनाक इलाकों की यात्रा से बचें। लोगों को बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों के नीचे न खड़े होने, जलभराव वाली सड़कों और पुलों को पार न करने और किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी गई है। जरूरत पड़ने पर नजदीकी राहत शिविरों में आश्रय लेने की भी अपील की गई है।

Published on:

28 Sept 2025 11:29 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / IMD Alert: अगले 48 घंटे भारी, बारिश मचाएगी तांडव, 6 जिलों में रेड अलर्ट घोषित

