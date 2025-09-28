IMD Alert: अगले 48 घंटे भारी, बारिश मचाएगी तांडव, 6 जिलों में रेड अलर्ट घोषित

अधिकारिक जानकारी के अनुसार, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में 28 और 29 सितंबर को कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। खासतौर पर 28 सितंबर को कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। विदर्भ में 27 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका है। वहीं, मराठवाड़ा, जहां पहले से ही जोरदार बारिश हो रही है, वहां 29 सितंबर तक आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश हो सकती है। 28 सितंबर को मराठवाड़ा के कई हिस्सों में भारी बारिश की बहुत अधिक संभावना है।