Rain Alert: 26, 27, 28 सितंबर को तूफानी बारिश के आसार, नवरात्र में यहां जमकर बरसेंगे बादल

देश से मानसून की वापसी (Withdrawal of Monsoon 2025) की यात्रा 14 सितंबर से शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिसला थमने के साथ ही मानसून की विदाई का समय नजदीक आ गया है। लेकिन जाते-जाते महाराष्ट्र (Maharashtra Weather Forecast) में मानसून फिर तेवर दिखाएगा। 24 सितंबर को बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र (LPA) बनने की संभावना है, जो 28 सितंबर तक राज्य में प्रवेश कर सकता है। इसके प्रभाव से 26 से 28 सितंबर के बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है।